السبت 24 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحراسيس يظفر بفضية الدوري العالمي للكراتيه ‏

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الحراسيس يحرز فضية الدوري العالمي للكراتيه ‏
عمان - الغد - ظفر لاعب المنتخب الوطني للكراتيه حاتم الحراسيس السبت بالميدالية الفضية لوزن تحت 57 كم في الجولة الأولى من ‏الدوري العالمي المقامة في مدينة الفجيرة الاماراتية.
وبدأ الحراسيس مشواره في البطولة بالفوز في الدور الأول على لاعب إيران ‏مهدي محمد 4-0، وفاز في الدور الثاني على لاعب مصر محمد يوسف 1-0، وفاز في الدور الثالث على لاعب ‏هونج كونج بواي لام ‏‏1-0، وفاز في الدور ربع النهائي على لاعب مصر ياسين عبد المجيد 2-1، ليصل للدور نصف ‏النهائي ويفوز على لاعب ‏أوزباكستان ازمودين كريموف 5-2، وخسر في المباراة النهائية أمام لاعب أيران طه أحمد بيجي بالافضلية 2-2
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