الأهلي يفرض التعادل على الوحدات والرمثا يتغلب على مغير السرحان

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وتعادل فريقا الوحدات والأهلي في اللقاء الذي جمعهما على ستاد عمان الدولي دون أهداف، فيما تفوق في المباراة الثانية الرمثا على مغير السرحان في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الحسن في إربد، بـ 4 أهداف مقابل هدفين.وسجل أهداف الرمثا أحمد المغربي وأحمد السلمان ومحمد وائل ومجد الزعبي، فيما سجل هدفي السرحان قصي طنوس ومجاهد الزواهرة.وبهذه النتائج، حافظ الوحدات على وصافة الدوري بـ 27 نقطة، فيما رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في المركز قبل الأخير، في حين رفع الرمثا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد السرحان عند 11 نقطة في المركز الثامن.ويلتقي في وقت لاحق اليوم السلط والفيصلي.--(بترا)