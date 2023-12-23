الإعلان عن الفائزين في بطولة الأردن لسباقات السرعة ‏

أيمن وجيه الخطيب ‏

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أعلنت الأردنية لرياضة السيارات، عن الفائزين في بطولة الأردن لسباقات السرعة للعام 2023.وأحرز السائق شاكر جويحان، ‏لقب ‏البطولة ولقب الدفع الرباعي، وحل خلفه السائق مصطفى عطاري في المركز الثاني، وهشام النجار بالمركز ‏‏الثالث، وأحرز السائق عبد شيكاخوا لقب بطولة الدفع الخلفي، وحل السائق جاد نباص بالمركز الثاني، وجاء السائق سالم طعيمة ‏بالمركز الثالث، ونال السائق يزن جمعة لقب بطولة الدفع الأمامي، وجاء السائق مصطفى جمعة بالمركز الثاني، وحل السائق أمجد ‏‏الحوراني بالمركز الثالث.‏وضمت بطولة الأردن لسباقات السرعة، 4 سباقات أقيمت في مضمار حلبة منجا بمادبا ونادي السيارات الملكي وموقف السيارات في ‏‏العبدلي بوليفارد، بمشاركة سائقين من الأردن وفلسطن والعراق.‏وفيما يأتي نتائج الفائزين في السباقات الأربعة:‏‏- سباق السرعة الأول: شارك في السباق 54 ‏‎سائقا من الأردن وفلسطين ومصر، وأقيم على حلبة منجا بمحافظة ‏مادبا، وفاز في ‏السباق وفي الدفع الرباعي شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو 8) بزمن ‏‏2.02.500 دقيقة، وحل مصطفى عطاري (ميتسوبيشي أيفو ‏‏8) بالمركز الثاني بزمن 2.02.576 دقيقة، ‏‎ ‎وجاء هشام ‏النجار (ميتسوبيسي كولت) بالمركز الثالث بزمن 2.02.915 دقيقة‎، وفي ‏الدفع الخلفي، حل عبد شيكاخوا (ريتسا جو) بالمركز الأول بزمن 2.05.7888 دقيقة، وسالم طعيمة ‏‏(بي ام دبليو ايه 30) ‏بالمركز الثاني بزمن 2.08.24 دقيقة، وجاد نباص (تويوتا كورولا جي تي) بالمركز الثالث بزمن ‏‏2.10.002 دقيقة‎، وفي الدفع ‏الأمامي، جاء يزن جمعة (رينو كليو آر اس) بالمركز الأول بزمن 2.14.117 دقيقة، وحل مصطفى جمعة ‏‏(ستروين دي اس 3) ‏بالمركز الثاني بزمن 2.14.939 دقيقة، وجاء محمد العزة (ستروين زد اكس) بالمركز الثالث بزمن ‏‏2.1.790 دقيقة‎.‎‏- سباق السرعة الثاني: شارك في السباق 51 سائقا من الأردن وفلسطين والعراق، وأقيم في موقف سيارات العبدلي بوليفارد‎، وفاز في ‏السباق وفي الدفع الرباعي شاكر ‏جويحان (ميتسوبيشي أيفو 8) بزمن 1.08.649 دقيقة، وجاء هشام النجار (ميتسوبيشي كولت) ‏بالمركز الثاني بزمن 1.08.698 دقيقة، وأمير النجار ‏‏(ميتسوبيشي ايفو 9) بالمركز الثالث بزمن 1.08.923 دقيقة‎، وفي الدفع ‏الخلفي جاء عبد شيكاخوا (ريتسا جو) بالمركز الأول بزمن 1.13.446 دقيقة، وجاد نباص (تويوتا كورولا جي تي) بالمركز ‏الثاني ‏بزمن 1.16.295 دقيقة، وسالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30) بالمركز الثالث بزمن 1.17.447 دقيقة‎، وفي الدفع الأمامي جاء ‏مصطفى جمعة (ستروين دي اس 3) بالمركز الأول بزمن 1.16.044 دقيقة، ‏وجاء أمجد الحوراني (سيات ليون) في المركز الثاني ‏بزمن 1.16.629 دقيقة، وحل يزن جمعة (رينو كليو آر اس) ‏ بالمركز الثالث بزمن 1.17.123 دقيقة‎.‎‏ - سباق السرعة الثالث: شارك في السباق 65 سائقا من الأردن وفلسطين، وأقيم على حلبة نادي السيارات الملكي، وفاز بالسباق وفي ‏الدفع الرباعي هشام النجار ‏‏(ميتسوبيشي كولت) بزمن 1.20.530 دقيقة، وجاء مصطفى عطاري (ميتسوبيشي أيفو 8) بالمركز الثاني ‏بزمن 1.21.397 دقيقة، وأمير ‏ناصيف (ميتسوبيشي ايفو 6) بالمركز الثالث بزمن 1.21.478 دقيقة، وفي الدفع الخلفي، جاء عبد ‏شيكاخوا (ريتسا جو) بالمركز الأول بزمن 1.23.281 دقيقة، وحل سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30) ‏بالمركز الثاني بزمن 1.26.661 ‏دقيقة، وجاد نباص (تويوتا كورولا جي تي) بالمركز الثالث بزمن 1.26.995 دقيقة، وفي الدفع الأمامي‏ حل يزن جمعة (رينو ‏كليو آر اس) بالمركز الأول بزمن 1.27.508 دقيقة، ومصطفى جمعة (ستروين دي اس ‏‏3) بالمركز الثاني بزمن 1.28.354 ‏دقيقة، وأمجد الحوراني (سيات ليون) بالمركز الثالث بزمن 1.29.045 دقيقة.‏‏- سباق السرعة الرابع "سباق القوة": شكل السباق الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة 2023، وشارك فيه 51 ‏سائقا ‏من الأردن وفلسطين، وأقيم على حلبة نادي السيارات الملكي، وفاز في السباق مصطفى عطاري (ميتسوبيشي أيفو 8) بزمن ‏ ‏‏1.28.092 دقيقة، وجاء شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو 8) بالمركز الثاني بزمن 1.28.915 دقيقة، واحتل ‏غيث وريكات ‏‏(ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب) ‏المركز الثالث بزمن 1.30.653 دقيقة، وفي الدفع الخلفي جاء عبد شيكاخوا (ريتسا جو) بالمركز ‏الأول بزمن 1.35.384 دقيقة، وجاد نباص (تويوتا كورولا ‏جي تي) بالمركز الثاني بزمن 1.36.772 دقيقة، وسالم طعيمة ‏‏(بي ام دبليو ايه 30) بالمركز الثالث بزمن 1.37.148 دقيقة، وفي الدفع الأمامي‏ جاء أمجد الحوراني (سيات ليون) بالمركز الأول ‏بزمن 1.37.784 دقيقة، ومصطفى جمعة ‏‏(ستروين دي اس 3) بالمركز الثاني بزمن 1.38.166 دقيقة، ويزن جمعة (رينو ‏كليو آر اس) بالمركز الثالث بزمن 1.39.216 ‏دقيقة.‏