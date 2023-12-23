الإعلان عن الفائزين في بطولة الأردن لسباقات السرعة ‏

وأحرز السائق شاكر جويحان، لقب البطولة ولقب الدفع الرباعي، وحل خلفه السائق مصطفى عطاري في المركز الثاني، وهشام النجار بالمركز الثالث، وأحرز السائق عبد شيكاخوا لقب بطولة الدفع الخلفي، وحل السائق جاد نباص بالمركز الثاني، وجاء السائق سالم طعيمة بالمركز الثالث، ونال السائق يزن جمعة لقب بطولة الدفع الأمامي، وجاء السائق مصطفى جمعة بالمركز الثاني، وحل السائق أمجد الحوراني بالمركز الثالث.
وضمت بطولة الأردن لسباقات السرعة، 4 سباقات أقيمت في مضمار حلبة منجا بمادبا ونادي السيارات الملكي وموقف السيارات في العبدلي بوليفارد، بمشاركة سائقين من الأردن وفلسطن والعراق.
وفيما يأتي نتائج الفائزين في السباقات الأربعة:
- سباق السرعة الأول: شارك في السباق 54 سائقا من الأردن وفلسطين ومصر، وأقيم على حلبة منجا بمحافظة مادبا، وفاز في السباق وفي الدفع الرباعي شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو 8) بزمن 2.02.500 دقيقة، وحل مصطفى عطاري (ميتسوبيشي أيفو 8) بالمركز الثاني بزمن 2.02.576 دقيقة، وجاء هشام النجار (ميتسوبيسي كولت) بالمركز الثالث بزمن 2.02.915 دقيقة، وفي الدفع الخلفي، حل عبد شيكاخوا (ريتسا جو) بالمركز الأول بزمن 2.05.7888 دقيقة، وسالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30) بالمركز الثاني بزمن 2.08.24 دقيقة، وجاد نباص (تويوتا كورولا جي تي) بالمركز الثالث بزمن 2.10.002 دقيقة، وفي الدفع الأمامي، جاء يزن جمعة (رينو كليو آر اس) بالمركز الأول بزمن 2.14.117 دقيقة، وحل مصطفى جمعة (ستروين دي اس 3) بالمركز الثاني بزمن 2.14.939 دقيقة، وجاء محمد العزة (ستروين زد اكس) بالمركز الثالث بزمن 2.1.790 دقيقة.
- سباق السرعة الثاني: شارك في السباق 51 سائقا من الأردن وفلسطين والعراق، وأقيم في موقف سيارات العبدلي بوليفارد، وفاز في السباق وفي الدفع الرباعي شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو 8) بزمن 1.08.649 دقيقة، وجاء هشام النجار (ميتسوبيشي كولت) بالمركز الثاني بزمن 1.08.698 دقيقة، وأمير النجار (ميتسوبيشي ايفو 9) بالمركز الثالث بزمن 1.08.923 دقيقة، وفي الدفع الخلفي جاء عبد شيكاخوا (ريتسا جو) بالمركز الأول بزمن 1.13.446 دقيقة، وجاد نباص (تويوتا كورولا جي تي) بالمركز الثاني بزمن 1.16.295 دقيقة، وسالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30) بالمركز الثالث بزمن 1.17.447 دقيقة، وفي الدفع الأمامي جاء مصطفى جمعة (ستروين دي اس 3) بالمركز الأول بزمن 1.16.044 دقيقة، وجاء أمجد الحوراني (سيات ليون) في المركز الثاني بزمن 1.16.629 دقيقة، وحل يزن جمعة (رينو كليو آر اس) بالمركز الثالث بزمن 1.17.123 دقيقة.
- سباق السرعة الثالث: شارك في السباق 65 سائقا من الأردن وفلسطين، وأقيم على حلبة نادي السيارات الملكي، وفاز بالسباق وفي الدفع الرباعي هشام النجار (ميتسوبيشي كولت) بزمن 1.20.530 دقيقة، وجاء مصطفى عطاري (ميتسوبيشي أيفو 8) بالمركز الثاني بزمن 1.21.397 دقيقة، وأمير ناصيف (ميتسوبيشي ايفو 6) بالمركز الثالث بزمن 1.21.478 دقيقة، وفي الدفع الخلفي، جاء عبد شيكاخوا (ريتسا جو) بالمركز الأول بزمن 1.23.281 دقيقة، وحل سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30) بالمركز الثاني بزمن 1.26.661 دقيقة، وجاد نباص (تويوتا كورولا جي تي) بالمركز الثالث بزمن 1.26.995 دقيقة، وفي الدفع الأمامي حل يزن جمعة (رينو كليو آر اس) بالمركز الأول بزمن 1.27.508 دقيقة، ومصطفى جمعة (ستروين دي اس 3) بالمركز الثاني بزمن 1.28.354 دقيقة، وأمجد الحوراني (سيات ليون) بالمركز الثالث بزمن 1.29.045 دقيقة.
- سباق السرعة الرابع "سباق القوة": شكل السباق الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة 2023، وشارك فيه 51 سائقا من الأردن وفلسطين، وأقيم على حلبة نادي السيارات الملكي، وفاز في السباق مصطفى عطاري (ميتسوبيشي أيفو 8) بزمن 1.28.092 دقيقة، وجاء شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو 8) بالمركز الثاني بزمن 1.28.915 دقيقة، واحتل غيث وريكات (ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب) المركز الثالث بزمن 1.30.653 دقيقة، وفي الدفع الخلفي جاء عبد شيكاخوا (ريتسا جو) بالمركز الأول بزمن 1.35.384 دقيقة، وجاد نباص (تويوتا كورولا جي تي) بالمركز الثاني بزمن 1.36.772 دقيقة، وسالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30) بالمركز الثالث بزمن 1.37.148 دقيقة، وفي الدفع الأمامي جاء أمجد الحوراني (سيات ليون) بالمركز الأول بزمن 1.37.784 دقيقة، ومصطفى جمعة (ستروين دي اس 3) بالمركز الثاني بزمن 1.38.166 دقيقة، ويزن جمعة (رينو كليو آر اس) بالمركز الثالث بزمن 1.39.216 دقيقة.