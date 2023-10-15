الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الجالية الأردنية بقطر تبدأ تحضيراتها لاستقبال الفيصلي

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المدير الفني لفريق الفيصلي أحمد هايل يلتقي بلاعبي الفريق قبل الجرعة التدريبة أول من أمس - ( من المصدر)
عمان – بدأ أبناء الجالية الأردنية في دولة قطر الشقيقة، تحضيراتهم لاستقبال وفد النادي الفيصلي، والذي يصل العاصمة الدوحة، يوم الجمعة المقبل، استعدادا لمواجهة فريق السد القطري، يوم الاثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا. اضافة اعلان
وينتظر أن  يحظى  وفد الفيصلي باستقبال دافئ من المطار ولغاية وصوله مقر إقامته، حيث تعمل الجالية حاليا على تأمين حضور الجماهير الأردنية للمواجهة الصعبة والتشجيع بكل روح رياضية، كما هي عادة الجماهير الأردنية في كل المناسبات الرياضية مع المنتخبات الوطنية والأندية، وستتواجد الجماهير في تدريبات الفريق في الدوحة لرفع معنويات اللاعبين وحثهم على تقديم أفضل المستويات الفنية، أملا في تحقيق نتيجة إيجابية، وستكون الجالية الأردنية على تواصل مع وفد النادي الفيصلي، لضمان تأمين أي احتياجات أثناء تواجدها بالدوحة.
ويرأس الوفد المغادر رئيس النادي م. نضال الحديد، ويضم عددا من أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى المدير الفني أحمد هايل، والمدرب العام مؤيد أبو كشك، ومدرب الحراس عامر شفيع، إضافة إلى مدرب اللياقة رودريغو، ومحلل الأداء رأفت سلامة، والمدير الإداري المكلف ليث عجاج.  
ويواصل الفيصلي تدريباته اليومية على ملعب النادي، بقيادة المدير الفني الجديد أحمد هايل وجهازه المساعد المكون من: المدرب العام مؤيد أبو كشك ومدرب الحراس عامر شفيع، وقاد هايل يوم أول من أمس أولى الجرعات التدريبية بعد توليه المهمة، خلفا للمدير الفني التونسي غازي الغرايري الذي تم الاستغناء عنه بسبب النتائج الفنية السيئة التي تعرض لها "الأزرق" في عهده، خصوصا الخسارتين أمام فريقي ناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا بالنتيجة نفسها هدف  دون رد.
وتركز الوجبات التدريبية التي تستمر حتى يوم الخميس المقبل، على الناحيتين الفنية والبدنية، ورفع الروح المعنوية للفريق قبل مواجهة فريق السد، الذي يملك خيارات فنية متنوعة، حيث يسابق هايل الزمن في محاولة إيصال الفريق إلى الجاهزية المثالية، خصوصا في ظل حالة النقص العددي في صفوف الفريق، بسبب التزام 9 لاعبين من الفيصلي في صفوف المنتخب الأول والأولمبي وهم: إحسان حداد، مهند خير الله، نزار الرشدان، عبيد السمارنة، يوسف أبو جلبوش، أمين الشناينة، عارف الحاج، ورزق بني هاني، إضافة للمحترف اللبناني مهدي خليل، وتكتمل صفوف الفريق بعد غد، بعد عودة لاعبي منتخب النشامى للتدريبات، بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب في بطولة الأردن الدولية الرباعية. 
وأكد هايل، أنه يعتز ويفخر بتجربته الجديدة مع قلعة البطولات النادي الفيصلي الذي يملك تاريخا مشرفا محليا وعربيا وآسيويا، وشكر هايل في تصريح لـ"الغد"، بعد نهاية الجرعة التدريبية أمس، إدارة النادي على منحه الثقة لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، ومتمنيا أن تشهد المباريات المقبلة أداء جميلا يليق بسمعة النادي، الذي يملك حاليا لاعبين مميزين، وأنه يثق كثيرا بقدرات وإمكانيات اللاعبين وحرصهم على تقديم مستويات فنية مميزة.
وحرص هايل على رصد أوراق فريق السد القطري، من خلال متابعة مبارياته في الدوري القطري وبطولة دوري أبطال آسيا، إضافة إلى متابعة مباراة المنتخب القطري مع المنتخب العراقي في البطولة الرباعية، حيث يضم المنتخب القطري عددا من لاعبي الفريق، وسيعمل هايل على إعداد التشكيلة القادرة على تحقيق الهدف، والتي توازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي.
وحرصت جماهير الفيصلي على حضور التدريب الأول للفريق، والذي جرى على ملعب النادي بغمدان، وتقديم التهاني لهايل وجهازه الفني المعاون، وتشجيع اللاعبين وحثهم على طوي الصفحة الماضية، والتفكير بالمستقبل وتحقيق النتائج المميزة والإيجابية في منافسات دوري أبطال آسيا، والبطولات المحلية.  
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