خسارة الفيصلي أمام الشارقة بـ"أبطال آسيا" تهدد مستقبل الغرايري

مهند جويلس

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عمان- تلقى الفيصلي خسارة جديدة في بطولة دوري أبطال آسيا، والتي جاءت على يد فريق الشارقة الإماراتي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت الاثنين على ستاد الشارقة، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية للبطولة لموسم 2023-2024.وسجل اللاعب المالي موسى ماريغا هدف الشارقة الوحيد بعد مرور 20 دقيقة على انطلاقة المباراة، ليضع المدرب التونسي لفريق الفيصلي غازي الغرايري بموقف حرج، بعد عدم تقديمه المستويات والنتائج الطيبة مع الفريق منذ تسلمه المهمة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.وشهدت المباراة التي تابعها 3532 مشجعا، حضورا مميزا لجماهير الفيصلي التي زحفت خلف فريقها من عمان، إضافة للجالية الأردنية المتواجدة في الإمارات، واستمرت في تشجيع الفريق حتى نهاية اللقاء رغم الخسارة، مع عتبها على ظهور الفريق الباهت للمباراة الثانية على التوالي.وفي التوقيت نفسه، استطاع ناساف الأوزبكي من تجاوز السد القطري بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جرت على ستاد مركزي في مدينة كارشي.وعلى ضوء هاتين النتيجتين، تصدر فريق ناساف المجموعة بالعلامة الكاملة وبرصيد 6 نقاط، فيما تبوأ الشارقة المركز الثاني وبرصيده 4 نقاط، فيما احتل السد المركز الثالث وبرصيده نقطة واحدة، وبقي الفيصلي في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.وسيخوض الفيصلي مباراته المقبلة في البطولة أمام السد القطري في الدوحة يوم 23 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة.تشكيلة الفريقينالشارقة: عادل الحوسني، عبد العزيز الكعبي (الحسن صالح)، سالم سلطان (ماجد سرور)، عبد الله غانم، خالد الظنحاني، ماجد المحرزي، فراس بالعربي (ماجد حسن)، ميراليم بيانيتش (محمد عبد الباسط)، كايو فيرنانديز، موسى ماريغا (سباستيان تيغالي) وعثمان كامارا.المدير الفني: كوزمين أولارويو (رومانيا)الفيصلي: مهدي خليل، محمد الكلوب، أنس بني ياسين، مهند خير الله، سالم العجالين، نزار الرشدان (خالد زكريا)، عبيدة السمارنة، يوسف أبو جلبوش “صيصا” (رفيق الكامرجي)، عارف الحاج (حاتم الروشدي)، رزق بني هاني (إحسان حداد) ومحمد العكش (أمين الشناينة).المدير الفني: غازي الغرايري (تونس)الحكام: سيفاكورن بودوم (تايلند)، راووت ناكاريت (تايلند)، تاناتي شوشوين (تايلند)، سونغكران بونميكيارت (تايلند).الإنذارات: عبد الله غانم (الشارقة)سيناريو الهدف- مرر اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش كرة على طبق من ذهب لزميله المالي موسى ماريغا، الذي انسل بين مدافعي “الأزرق” واستلم الكرة بصدره وسددها بيمناه على الزاوية الصعبة لمرمى الفيصلي (20).فرص المباراة- أهدى ماريغا زميله كايو كرة بمواجهة المرمى، لكن الأخير سددها بضعف وسط حضور لدفاع الفيصلي وإبعادها عن المرمى (11).- أنقذ حارس الفيصلي مرماه من الهدف الثاني، بالخروج من مرماه وإبعاد الكرة، عقب سوء تقدير الكرة من مهاجمي الشارقي ماريغا وكامارا (24).- وقف دفاع الشارقة أمام رأسية المدافع خير الله بعد تمريرة متقنة من الحاج بالقرب من خط المرمى (26).- تصدى خليل لتسديدة كايو التي جاءت من مسافة قريبة أمام غياب الرقابة الدفاعية (33).- تألق حارس الشارقة في إبعاد تسديدة بني ياسين المقصية من حدود منطقة الجزاء (35).- تسديدة صاروخية للرشدان بعد عودتها من دفاع الشارقة لكنها مرت بجانب القائم الأيمن (36).- لم يجد العكش في التعامل مع الكرة التي وصلته أمام المرمى، لتضرب به وذهبت لركلة مرمى (49).- أطلق بالعربي تسديدة صاروخية تمكن خليل بأطراف أصابعه بإبعادها لركنية (59).- واصل خليل تألقه بإبعاده تسديدة كامارا بعيدة المدى (63).- مرت تسديدة السمارنة من مسافة بعيدة بجانب مرمى الحوسني (64).- تألق الحوسني مجددا في التصدي لتسديدة الحاج، بعد مجهود مميز من الرشدان في المراوغة والصناعة (81).