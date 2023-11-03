الحسين إربد يستقبل الأهلي بهدف استعادة الصدارة

مهند جويلس

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عمان - تختتم اليوم منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين لكرة القدم للموسم 2023-2024، وذلك من خلال مواجهة الحسين إربد والأهلي على ستاد الحسن الدولي، والتي تنطلق صافرة بدايتها عند الساعة السابعة والنصف مساء.وينظر الحسين للمواجهة بأهمية بالغة من أجل استعادة صدارة جدول الترتيب، بعد أن فقدها لصالح منافسه المباشر فريق الوحدات وبفارق نقطة، ما يجعل المواجهة ذات أهمية مضاعفة لدى أبناء المدرب البرتغالي جواو موتا، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يتنازل الحسين عن الصدارة ولو مؤقتا.وتتوقف عجلة قطار دوري المحترفين حتى 23 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، بسبب فترة التوقف الدولية، حيث سيخوض المنتخب الوطني مباراتين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، بمواجهته طاجيكستان والسعودية، فيما سيتم تأجيل مبارتي مغير السرحان والفيصلي، والوحدات والرمثا من الجولة الثامنة لانشغال الوحدات والفيصلي بالمشاركات القارية.ويدخل الحسين اللقاء بعد سلسلة من النتائج الإيجابية المميزة في بطولة الدوري الموسم الحالي، حيث يعد الفريق الأقوى هجوما إلى جانب الفيصلي بتسجيل كل فريق 14 هدفا، إضافة لعدم تلقيه أي هدف حتى الآن، حيث يعتبر الفريق الوحيد الذي حافظ على نظافة شباكه منذ البداية وحتى الآن.وفاز الحسين في مبارياته الخمس على كل من شباب الأردن (5-0)، والسلط (3-0)، والرمثا (1-0)، ومعان (1-0)، وشباب العقبة (4-0)، فيما تم تأجيل مباراته أمام الوحدات في الجولة الخامسة لمشاركة الأخير ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي.وتعد هذه النتائج خير دليل على أن الحسين هذا الموسم لن يفرط بلقب الدوري بسهولة، حيث أعدت إدارة النادي العدة لتحقيق النتائج المقرونة بالأداء، من خلال جلب لاعبين مميزين على الصعيد المحلي، وأجانب يقدمون حضورا طيبا حال منحهم الفرصة، علما بأن الحسين نافس على لقب دوري المحترفين الموسم الماضي حتى الجولة الختامية، وكان الفارق بينه وبين البطل الفيصلي نقطة واحدة.ويعلم موتا أن مهمة الفريق لن تكن سهلة في مواجهة الليلة، حيث تعادل الحسين مع الأهلي ببطولة الدرع بدون أهداف بداية الموسم الحالي، ما يعطي انطباعا بأن المنافس يملك عناصر قادرة على إيقاف المد الهجومي القوي للحسين.في المقابل، خسر الأهلي بهدف يتيم أمام الوحدات والفيصلي في الجولات الماضية وبصعوبة، ما يؤكد بأن الموسم الحالي لا يمكن التنبؤ بأي نتيجة فيه مهما كانت مراكز ومستويات الفرق.ويتميز مدرب الحسين بالاستقرار في غالبية المباريات على الأسماء ذاتها، مع إجراء بعض التعديلات التي تكون طارئة لإصابة لاعب معين أو تراجع مستواه وتفوق آخر في المركز ذاته، حيث من المتوقع أن يواصل اعتماده بشكل أساسي على كل من عبد الله الزعبي، أدهم القرشي، عبد الله نصيب “ديارا”، سليم عبيد، رجائي عايد، عبد الجليل أجاغون، محمود مرضي، مصعب اللحام، منذر أبو عمارة وحمزة الدردور.ويمر فريق الأهلي بظروف غير مثالية بعد تقديم رئيس النادي عمر شقم استقالته في الفترة الماضية، احتجاجا على قرار إدارات أندية المحترفين، بعد الموافقة على العودة للمشاركة ببطولة الدوري، الأمر الذي انعكس على أداء ونتائج “الليث الأبيض” بشكل ملحوظ، بتلقيه خسارتين متتاليتين في الجولتين الماضيتين أمام مغير السرحان والفيصلي.ويأمل المدير الفني لفريق الأهلي عماد رشاد، في التقدم خطوة للأمام على سلم الترتيب، بعد استقراره في المراكز المرشحة للهبوط بجمعه 4 نقاط فقط من 6 مباريات، علما بأن الفريق لا يخسر بأكثر من فارق هدف، ما يعطي انطباعا على أنه لا يكون لقمة سائغة رغم إهداره للنقاط بسهولة، معتمدا على قوة حراسة المرمى بتواجد ربيع عز الدين بين الخشبات الثلاث، والذي يعد من أكثر الحراس في الموسم الحالي تصديا للكرات.ومن المتوقع أن يدفع رشاد في لقاء اليوم بتشكيلة مكونة من ربيع عز الدين، ليث أبو رحال، فيفيان كوا آسي، بهاء الشملتي، ماهر مروان، يزن دهشان، أحمد إلياس، محمد عز الدين، إبراهيم الجوابرة، سند جعارة وخالد الدردور.ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من مراد الزواهرة حكما للساحة، المساعد الأول محمود ظاهر، المساعد الثاني محمد محرم، وأحمد راضي حكما رابعا.