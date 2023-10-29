الأحد 29 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الفيصلي يتجاوز الأهلي بهدف زكريا في دوري المحترفين

لاعب الفيصلي حاتم الروشدي يتجاوز لاعبي الاهلي يزن دهشان ومحمد حابس في مباراة امس -(تصوير: أمجد الطويل)
لاعب الفيصلي حاتم الروشدي يتجاوز لاعبي الاهلي يزن دهشان ومحمد حابس في مباراة امس -(تصوير: أمجد الطويل)
 حقق فريق الفيصلي فوزا مهما على نظيره الأهلي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد عمان الدولي، في ختام منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم.اضافة اعلان
وسجل هدف الفيصلي الوحيد والثمين اللاعب البديل خالد زكريا بالدقيقة 60 من مجريات اللقاء.
ورفع الفيصلي رصيده إلى 12 نقطة متقدما للمركز الثالث على سلم الترتيب، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق الأهلي عن 4 نقاط وفي المركز الحادي عشر وقبل الأخير.
وأسفرت نتائج الجولة عن فوز الرمثا على سحاب بخمسة أهداف مقابل هدف، فيما تخطى الحسين إربد نظيره شباب العقبة برباعية نظيفة، وتعادل معان مع السلط بهدفين لمثلهما، وتفوق الجليل على مغير السرحان بهدفين لهدف، وفاز الوحدات بهدفين دون مقابل على شباب الأردن.
الفيصلي 1 الأهلي 0
تشكيلة الفريقين 
الفيصلي: نور بني عطية، محمد الكوب، مهند خيرالله، أنس بني ياسين (حسام أبو الذهب)، ناثان (سالم العجالين)، عبيدة السمارنة، نزار الرشدان (خالد زكريا)، حاتم الروشدي، أمين الشناينة (أحمد ابو شعيرة)، عارف الحاج، رزق بني هاني (رفيق الكامرجي).
المدير الفني: أحمد هايل.
الأهلي: ربيع عزالدين، يزن دهشان، بهاء الشملتي، محمد حابس (إباء الرمحي)، ليث أبو رحال، أحمد إلياس (سعدوف)، سند جعارة (سيدي بشير)، كو فيفيان أسي، ماهر الشحري (عون اللوزي)، ابراهيم الجوابرة، خالد الدردور.
المدير الفني: عماد رشاد. 
الحكام: الحكام: أحمد فيصل للساحة، محمد الخلف، محمود ظاهر، وأحمد راضي رابعا.
سيناريو الهدف
- تبادل لاعبو الفيصلي الكرة بجملة فنية أنيقة، فمرر الروشدي لعارف الحاج الذي هيأ كرة عرضية على رأس البديل خالد زكريا أودعها بالمرمى هدفا بالدقيقة 60.
مسلسل الفرص
- ارتقى المدافع المتقدم ليث أبو رحال للكرة المرفوعة من موقف ثابت دكها بقوة فوق مرمى الفيصلي (5).
- تقدم لاعب الأهلي بهاء الشملتي من الميسرة ورفع كرة بالمقاس على رأس خالد الدردور الذي سددها حسب الأصول تألق نور بني عطية في إبعادها لركنية (10). 
- أرسل الروشدي كرة عرضية من الميمنة نحو رزق بني هاني الذي سددها وأبعدها الحارس عز الدين باللحظة الأخيرة (38).
- انطلق أمين الشناينة في ميسرة الأهلي وتجاوز أكثر من مدافع، وأرسل عرضية متقنة على رأس الروشدي لعبها نحو المرمى تصدى لها عز الدين (46).
- استقبل خالد الدردور الكرة الأمامية الطويلة لينفرد بالمرمى لكنه سدد بتهور فوق المرمى (51).
- انفرد عارف الحاج بمرمى الأهلي بعد خطأ فيفيان، وتألق الحارس عز الدين في التصدي له (61).
- تألق عز الدين في التصدي لرأسية رزق بني هاني (73).
- أنقذ المدافع ليث أبو رحال فريقه من هدف محقق، عندما أخرج كرة محمد الكلوب وهي في طريقها نحو المرمى (85).
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