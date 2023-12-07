السعودية تستضيف نهائيات كأس آسيا لكرة السلة 2025

خالد تيسير العميري

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، حصول المملكة العربية السعودية على حقوق استضافة النسخة 31 من نهائيات كأس آسيا لكرة السلة 2025، والتي ستقام في مدينة "جدة".وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها السعودية الحدث القاري بعد استضافة نسخة العام 1997 في العاصمة "الرياض"، والذي توجت بلقبه كوريا الجنوبية بفوزها على اليابان في النهائي (78-76)، فيما كانت السعودية تبلغ الدور نصف النهائي كأفضل إنجاز لها، والأول بمنطقة الخليج العربي منذ استضافة قطر نسخة العام 2005.وقال المدير التنفيذي لمكتب الاتحاد الدولي لكرة السلة في آسيا هاكوب خاجريان في تصريحات للموقع الرسمي للفيبا: "يمثل اليوم لحظة محورية بإسناد شرف استضافة كأس آسيا إلى المملكة العربية السعودية، وستكون فترة الاستعداد لعامين مثيرة لكرة السلة، في ظل التطور الذي تشهده السعودية على مدار العام".وأضاف: "عودة كأس آسيا إلى السعودية لأول مرة منذ ما يقارب ثلاثة عقود، يؤكد التزام المملكة بنمو كرة السلة وشغفها بهذه الرياضة، نحن نتوقع حدثا رائعا في جدة".من جانبه، قال الدكتور غسان طشقندي رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة: "إن استضافة الحدث الآسيوي المرموق في المملكة يعد امتدادا للفعاليات الدولية التي تنظمها المملكة في مختلف الجوانب والقطاعات، نؤمن في السعودية بأن استضافة الأحداث الرياضية، توفر لنا فرصة لتنمية الرياضة في المملكة وإظهار طموحاتنا للمستقبل في لعبة كرة السلة".وأسفرت قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للرجال بكرة السلة 2025، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات العراق وفلسطين والسعودية. وضمت المجموعة الأولى منتخبات، تايلاند وأستراليا وكوريا الجنوبية وأندونيسيا، وجاءت منتخبات الصين تايبيه وهونغ كونغ والفلبين ونيوزيلندا في المجموعة الثانية، فيما تواجدت منتخبات الصين وغوام واليابان ومنغوليا في المجموعة الثالثة.وجاءت منتخبات إيران وكازاخستان وقطر والهند في المجموعة الخامسة، وضمت المجموعة السادسة منتخبات، البحرين وسورية ولبنان والإمارات، حيث تنطلق التصفيات الآسيوية من خلال إقامة مباريات النافذة الأولى في الفترة من 22 إلى 24 شباط (فبراير) 2024، فيما تلعب النافذة الثانية بالفترة من 21 إلى 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، وتقام النافذة الثالثة في الفترة من 20 إلى 25 شباط (فبراير) من العام 2025.ومن الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني سبق له المشاركة في 16 نسخة سابقة من بطولة كأس آسيا منذ المشاركة الأولى له في نسخة العام 1983 في هونغ كونغ، ويعد أبرز إنجاز للمنتخب الوطني في المحفل الآسيوي، وصافة بطولة آسيا العام 2011 في مدينة ووهان الصينية، بعدما خسر أمام الصين (69-70)، وسبقها إحراز الميدالية البرونزية في بطولة كأس آسيا العام 2009 بالصين.