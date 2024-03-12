"السلة" يبارك "الإنجاز العربي للفحيص.. وبطولة مقترحة للسيدات في دبي

خالد تيسير العميري

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عمان – بارك رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، محمد عليان، الإنجازات الأخيرة التي حققها نادي شباب الفحيص على صعيد المسابقات المحلية والخارجية، مثمنا الدور الكبير الذي يقدمه النادي في دعم عجلة تطوير كرة السلة النسوية في الأردن.جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان إلى مقر نادي شباب الفحيص أول من أمس، ورافقه فيها رئيس لجنة المدربين نديم كيالي ورئيس لجنة المسابقات فارس حجازي ورئيسة لجنة التسويق زين ملحس، فيما كان رئيس نادي الفحيص أيمن سماوي في طليعة المستقبلين لوفد الاتحاد وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي.وأحرز الفحيص لقب الدوري المحلي للناشئات للفئتين تحت 14 و16 عاما للموسم الحالي، إلى جانب ظفره بلقب النسخة الرابعة من فعاليات بطولة الشارقة الدولية للفئات العمرية للفئة ذاتها، فيما توجت سيدات الفحيص بلقب النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات "الشارقة 2024"، للمرة الثانية تواليا وفي تاريخهن.وقال رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان في معرض رده على استفسارات "الغد": "نبارك إنجاز فريق الفحيص المتحقق في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، ونشكرهم على دوره ودعمهم المطلق لكرة السلة النسوية، في سبيل تعزيز عمليتي التطوير والاستدامة".وأضاف: "فخورون بالإنجاز الخارجي للفحيص، والذي يعد خير سفير لكرة السلة النسوية في المحافل الخارجية"، مؤكدا موافقتهم على استضافة نادي شباب الفحيص لفعاليات النسخة المقبلة من البطولة العربية لأندية السيدات، والتي ستقام في منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل، بانتظار الإعلان الرسمي من قبل "عمومية" الاتحاد العربي مع انتهاء إجازة عيد الفطر السعيد.من جانبه، ثمن رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي، الزيارة التي قام بها رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان والوفد الرسمي المرافق له، وذلك لمباركة الإنجازات الأخيرة لفرق النادي، مؤكدا أن ذلك يعكس حالة التوافق بين الاتحاد ومنظومة اللعبة بشكل عام.وقال سماوي في حديثه لـ"الغد": "نشكر رئيس الاتحاد محمد عليان والوفد المرافق له على زيارتهم الخاصة إلى نادي الفحيص، والتي نقدرها ونحترمها، تربطنا علاقة قوية مع رئيس الاتحاد، المتفهم للدور المهم الذي يقدمه النادي في دعم مسيرة كرة السلة النسوية، لقد كان فخورا بما حققناه عربيا ومحليا".وتابع: "تحدثنا خلال الزيارة عن هموم كرة السلة النسوية في الأردن والمعيقات التي تحيل دون عملية تطور اللعبة والارتقاء بها نحو الأفضل"، معربا عن تمنياته بأن يعود دوري السيدات إلى واجهة الأحداث المحلية وتغليب مصلحة اللعبة، تجسيدا لحالة التوافق بين أندية السلة النسوية والاتحاد".بطولة جديدة للسيدات في "دبي"علمت "الغد" من مصادر موثوقة، عن توجه إحدى الشركات لتنظيم بطولة دبي الدولية للسيدات بكرة السلة، للمرة الأولى، على أن تقام وفقا للموعد المقترح في أيار (مايو) المقبل.ووفقا للمصدر الموثوق، فقد تم "جس نبض" العديد من الأندية القوية على مستوى كرة السلة النسوية، من بينها الفحيص الأردني والرياضي اللبناني وبيروت فيرست كلوب اللبناني وهوبس اللبناني والجامعة الأميركية وفريقا من الفلبين، بانتظار مخاطبة الأندية بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، للوقوف على التفاصيل المتعلقة بالمشاركة كافة.