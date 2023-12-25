الإثنين 25 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الشطرنج" يرعى بطولة النادي الوطني لمنافسات "السريع"

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الشطرنج
عمان- يرعى اتحاد الشطرنج الملكي، البطولة التصنيفية المفتوحة، والتي يقيمها النادي الوطني عند الساعة 10 صباحا، من يوم الجمعة  12 كانون الثاني (يناير) المقبل في مقره، والتي تأتي في إطار تعزيز الشراكة  بين الاتحاد وأندية اللعبة، وتشهد مشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، ولاعبي الأندية المحلين للذكور والإناث. اضافة اعلان
وتنص تعليمات البطولة، على إقامة المنافسة لفئة واحدة مفتوحة، ويسمح فيها بمشاركة اللاعبين لجميع الأعمار من الجنسين، وتقام حسب النظام السويسري من 7 جولات، بواقع 10 دقائق لكل لاعب وإضافة 5 ثوان لكل نقلة، إذا كان عدد المتنافسين 100 لاعب ولاعبة، وتقام من 9 جولات لو زاد عدد المتنافسين على 100 لاعب ولاعبة، ويغلق باب التسجيل للبطولة يوم الأربعاء 10 كانون الثاني (يناير) المقبل، ويطبق قانون وتعليمات الاتحاد الدولي للشطرنج، ورصد النادي جوائز مالية تحفيزية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من البطولة، وكذلك لأحسن ناشئ وناشئة في المنافسات. 
على صعيد متصل، اختتمت فعاليات بطولة الجامعات الأردنية للذكور والإناث، والتي جرت بإشراف اتحاد الرياضة الذهنية وإدارة حكامه، وشهدت مشاركة أغلب لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، حيث ظفرت جامعة العلوم والتكنلوجيا بلقب الإناث برصيد 12 نقطة، فيما حلت جامعة الزرقاء الأهلية بالمركز الثاني، وتقدمت بكسر التعادل على اليرموك التي جاءت بالمركز الثالث، والأردنية بالمركز الرابع وآل البيت بالمركز الخامس، رغم تساويهم برصيد 10 نقاط لكل منهم.
وفي مسابقات الذكور، خطفت الجامعة الأردنية اللقب برصيد 12 نقطة، وجاءت اليرموك بالمركز الثاني برصيد 11 نقطة، والعلوم والتكنلوجيا بالمركز الثالث برصيد 10 نقاط، متقدمة بكسر التعادل على الشرق الأوسط بالمركز الرابع، رغم تساويهما برصيد 10 نقاط لكل منهما، وحلت الهاشمية بالمركز الخامس، متقدمة بكسر التعادل على الأميرة سمية بالمركز السادس، والعلوم الإسلامية بالمركز السابع، رغم تساويهم برصيد 8 نقاط لكل منهم.
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