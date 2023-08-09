الصادق: زملائي ساندوني بالعودة إلى المنتخب.. وعائلتي الداعم الأكبر

أيمن الخطيب

اضافة اعلان

عمان - لم تقف الإصابة عائقا أمام طموح وتحدي وإنجازات لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو أنس الصادق، الذي يتلقى دعما كبيرا من عائلته، التي تعتبر رياضة التايكواندو جزءا مهما من حياتها، فوالده مدرب، وشقيقته جوليانا لاعبة في صفوف المنتخب الوطني وبطلة على مستوى العالم، كما أن عددا من أشقائه يمارسون التايكواندو.ويسرد الصادق، قصة توقفه عن ممارسة التايكواندو التي استمرت نحو عام ونصف العام، بسبب الإصابة التي تعرض لها في بطولة بلغاريا الدولية، ومن ثم خضع لعملية استشفاء من خلال المعالجين في اتحاد التايكواندو لؤي مرايات وسجى ابازيد ولانا جوردن، حيث كان خضع إلى 3 عمليات في الركبة، وكان للمعالجين الدور الكبير في عملية شفائه، وإعداده للعودة والمشاركة في بطولات التايكواندو.وقال الصادق لـ:"الغد": "الأمور بعد الإصابة تسير وفقا لخطة تدريبية متبعة، وكانت معنوياتي كبيرة بدعم شقيقتي جوليانا، واستعادة لياقتي، وللوقوف على ما وصلت اليه بعد عملية الشفاء، وشاركت في بطولة العالم في المكسيك في 2022، بناء على رؤية المدير الفني فارس العساف، الذي له دور كبير في دعمي، وقمت بالتدريب لمدة 14 يوما، وشاركت في معسكر تدريبي مع المنتخب الوطني قبل المشاركة في بطولة العالم، ومعنوياتي عالية، وثقتي بقدراتي وبالجهاز الفني وبدعم الأهل استطعت إحراز الميدالية الذهبية لوزن فوق 87 كغم في البطولة العربية عيار نجمة، التي أقيمت في الفجيرة، كما حققت الميدالية الفضية في بطولة الفجيرة المفتوحة عيار نجمتين في الوزن ذاته".وقال:"تباعا قمت بالحصول على 40 نقطة من خلال مشاركاتي في بطولات النجمة والنجمتين، والآن أطمح إلى مزيد من النقاط في التصنيفين الأولمبي والعالمي، لقد كان مركزي في التصنيف الدولي الـ60، والآن أنا في المركز الـ36، إنها قفزة هائلة، فبعد التعرض للإصابة والخضوع لعملية الاستشفاء والتدرج شيئا فشيئا في البطولات العربية والعالمية".وأضاف الصادق، "أتطلع الآن إلى تحقيق ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية، ونيل 40 نقطة لاضافتها إلى رصيدي من النقاط في التصنيف العالمي، وقد تكون الفرصة مواتية لي للمشاركة في الجولة الثانية من سلسلة الجائزة الكبرى، التي ستقام في فرنسا الشهر الحالي، وأنتظر الدخول ضمن اللاعبين المصنفين الـ32، حيث من الممكن أن يتحقق ذلك، وهدفي نيل الميدالية الذهبية في بطولة العالم وفي سلسلة الجائزة الكبرى".وأضاف:" والدتي هي ملهمتي وصاحبة الفضل في دعمي لمواصلة مسيرتي، فهي تحفزني، ومن الأشياء التي تدعمني وتميزني بها، قائلة: "إذا حققت الميدالية الذهبية، سأقوم بالطهي لك كل ما تشتهيه نفسك"، وبالطبع أنا أعشق الأكل، وأسعى جاهدا إلى تحقيق نتائج مميزة، إن لوالدتي دورا كبيرا في دعمي، ودعم أشقائي، فجميعنا نمارس رياضة التايكواندو، ودائما ما تكون على أعصابها عند مشاركتنا في البطولات، والفضل يعود كثيرا إلى والدي مدربنا الأول في التايكواندو".وأكد الصادق: "بعد عودتي إلى تدريبات المنتخب الوطني وقف زملائي في المنتخب إلى جانبي وساهموا في دعمي وتشجيعي، كما كان لشقيقتي جوليانا، الدور الكبير في دعمي ووقفت على كل صغيرة وكبيرة منذ عودتي إلى تحقيق إنجازات في البطولات، كما أن المدير الفني أكد لي أكثر من مرة، أنني سأتخطى كل شيئ وأحقق ما أتطلع إليه، وأنه لا شيئ مستحيل مع الإرادة والعزيمة، مؤكدا أن فرصة التأهل للأولمبياد المقبل، في متناول لاعبي المنتخب الوطني كافة".