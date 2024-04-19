الجمعة 19 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القطب يشارك في بطولة تونس الدولية للتنس

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لاعب التنس الأرضي موسى القطب - (من المصدر)
عمان - يشارك لاعب المنتخب الوطني للتنس الأرضي موسى القطب، في سلسلة بطولات تونس الدولية، والتي من المقرر أن تنطلق في 6 من شهر أيار (مايو) المقبل على الملاعب الصلبة بمدينة مونستير.اضافة اعلان
ويتطلع القطب لتحقيق أكبر عدد من الانتصارات خلال البطولة التي يشارك بها لاعبون من مختلف القارات، علما بأنها تدخل في التصنيف الدولي لكرة المضرب.
وبين القطب البالغ من العمر 26 عاما في حديثه لـ “الغد”، أنه سيشارك في البطولة من الأدوار التمهيدية، موضحا بأن البطولة ستقام على مدار 3 أسابيع، وبنظام خروج المغلوب من دور الـ 32.
وأضاف: “تحضرت جيدا للبطولة من خلال تدريبات مكثفة مع مدرب اللياقة البدنية أحمد سمير، والذي عمد إلى إعادة المستوى البدني إلى أفضل مستوياته بعد التدرب بصورة متقطعة خلال شهر رمضان المبارك”.
وأكد القطب بأنه بدأ تدريباته الفنية مؤخرا برفقة المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، البريطاني أندرو فيشر، متأملا بأن يستفيد كثيرا من المدرب صاحب الخبرات المميزة في الكرة الصفراء، علما بأنه شارك قبل شهر رمضان ببطولة دولية أخرى في تونس، وحقق بها نتائج جيدة.
وشارك القطب في البطولة الدولية “فيوتشر” ذات الـ 15 نقطة في الكويت، حيث تمكن من بلوغ الدور ربع النهائي في منافسات الفردي، فيما خرج برفقة زميله الكويتي عبد الحميد محبوب من المربع الذهبي في منافسات الزوجي، خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
ولفت القطب إلى أن هدفه في البطولة المقبلة هو الدخول ضمن أفضل ألف لاعب، حيث يحتل حاليا المركز 1100، موضحا أن طموحه مع نهاية العام الحالي هو التواجد بين أفضل 700 لاعب في العالم ضمن تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين.
وزاد: “تعد بطولة تونس أيضا فرصة مثالية لرفع الجاهزية الفنية والبدنية والوصول للمستوى المطلوب قبل خوض تصفيات كأس ديفيز خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل في عمان، ضمن منافسات المجموعة الثالثة عن قارة آسيا، وهدفنا الصعود للمجموعة الثانية بعد منافستنا القوية بالتأهل في العام الماضي”.
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