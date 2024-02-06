الثلاثاء 06 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

النشامى يكتبون التاريخ بصعودهم إلى نهائي كأس آسيا

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فرحة موسى التعمري بالهدف الثاني للنشامى
تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائي كأس آسيا بعد الفوز على كوريا الجنوبية بهدفين دون مقابلاضافة اعلان
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