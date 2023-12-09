الوحدات يستعد للمحطة الآسيوية الأخيرة بمعسكر مغلق

يحيى قطيشات

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كشفت إدارة نادي الوحدات، عن تحضيرات مهمة لمباراة الكويت الكويتي التي تقام يوم الاثنين، على ستاد عمان، لتحديد هوية الفريق المتأهل للدور التالي من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.وتجري المباراة في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.الإدارة تستعد لتحفيز اللاعبين بمكافأت مالية في حال التأهل، كما حرصت على تأمين معسكر مغلق في الفندق لمدة يومين، ابتداء من يوم أمس، لتأمين أفضل وسائل الراحة للاعبين، وتحفيزهم على تقديم مباراة للذكرى، خصوصا أن “الأخضر” يملك مقومات تحقيق الإنجاز.ويرنو الوحدات ومعه جماهير الكرة الأردنية، من تحقيق الانتصار ورد الاعتبار أمام الكويت بعد الخسارة في مباراة الذهاب بهدف لهدفين، وأن يخدمه “ الحظ”، حيث يواجه ممثل الكرة الأردنية حسابات صعبة في بلوغ الدور الثاني من البطولة، وذلك بعد انسحاب فريق جبل المكبر الفلسطيني من المجموعة الأولى، إذ تنص تعليمات الاتحاد الآسيوي على شطب نتائج الفرق التي تحتل المركز الرابع في المجموعات الثلاث، من أجل تحديد هوية أفضل وصيف من بين المجموعات.وسيرمي الوحدات بكل ثقله لتنجب الخسارة، حيث سيودع البطولة من دور المجموعات بشكل رسمي، حيث يتراجع للمركز الثالث، فيما ينافس الكويت على أفضل ثان، ويتأهل الكهرباء متصدرا للمجموعة بغض النظر عن مباراته الأخيرة أمام الأهلي.ويضع المدير الفني لفريق الوحدات، العماني رشيد جابر مساء اليوم، الرتوش الفنية الأخيرة على التشكيلة التي سيبدأ فيها المباراة، من خلال الجرعة التدريبية الأخيرة والتي ستقام على ملعب المباراة.ويملك جابر الذي طالب لاعبيه بالتركيز على المواجهة واستغلال عاملي الأرض والجمهور في سبيل تحقيق الانتصار، خيارات فنية متنوعة خصوصا مع الجاهزية الكاملة للاعبين الذين يطمحون إلى أداء مختلف عن اللقاءات السابقة في مباريات البطولة، وسيركز جابر في تدريب اليوم على الاستفادة من الكرات الثابتة والانطلاقات من الأطراف والعمق، وإطلاع اللاعبين على أبرز نقاط القوة والضعف عند الفريق الكويتي.وأظهرت التدريبات الماضية، ارتفاع الروح المعنوية عند الفريق، وعلى الرغم من الفوز الصعب والمستوى الفني غير المقنع خلال مباراة فريق معان في منافسات دوري المحترفين، هناك إجماع عند منظومة الوحدات في تغير الصورة من خلال مباراة يوم غد، وتقديم عرض يليق بتاريخ وإمكانيات الوحدات.وتضم قائمة فريق الوحدات لمواجهة الكويت كلا من: أحمد عبد الستار، عبد الله الفاخوري، مراد الفالوجي، أحمد الصغير، فادي الناطور، خالد كردغلي، دانيال عفانة، عرفات الحاج، فراس شلباية، محمد كحلان، محمود شوكت، أحمد سريوة، أحمد سمير، حسان زحراوي، يوسف أبو الجزر، خالد عصام، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد موالي، صالح راتب، مالك علان، محمد عبد المطلب “بوغبا”، سيدريك هنري ومحمود زعترة، إضافة الى المهاجم بهاء فيصل العائد من إصابة ألمت به قبل عامين تقريبا.وعلى الجانب المقابل، يواصل فريق الكويت الكويتي تحضيراته المكثفة، حيث حرصت إداراته على وصول الفريق إلى عمان يوم أول من أمس، من أجل التأقلم على الأرضية والأجواء والراحة من أعباء السفر، ويترأس وفد الكويت نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة، على أن يلتحق رئيس النادي خالد الغانم بالفريق اليوم.وزادت معنويات اللاعبين مع المدير الفني الجديد التونسي نبيل معلول الذي نجح في قيادة الفريق إلى فوز مهم على فريق النصر بهدفين لهدف، ضمن منافسات الدوري الكويتي في تجربته الأولى مع الفريق، ويطمح معلول إلى تحقيق الفوز على الوحدات وخطف بطاقة التأهل، وسيركز خلال الجرعة التدريبية الأخيرة مساء اليوم على ستاد عمان، على الوصول لأفضل تشكيلة تحقق الفوز باللقاء، وطرق تحيد الجماهير الوحدات عبر إغلاق المنافذ الدفاعية وطرق مرمى الوحدات بهدف مبكر.وتشهد صفوف فريق الكويت جاهزية كبيرة، باستثناء غياب الثلاثي، يوسف ناصر، وإبراهيم كميل، وضاري العتيبي للإيقاف، حيث تضم قائمة الفريق كلا من اللاعبين: سعود الحوشان، يوسف الخبيزي، سامي الصانع، مشاري غنام، بلال عيفة، فهد الهاجري، محمد فريج، فهد حمود، عمرو عبد الفتاح، عبد الرحمن كميل، رضا هاني، طلال الفاضل، المهدي برحمة، فيصل زايد، محمد دحام، سلطان الفرج، محمد مرهون، أحمد الظفيري، ياسين الخنيسي، فواز المبيلش، ضاري العتيبي وعلي حسين.ويعقد الاجتماع التنسيقي للمباراة عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم في فندق الريجنسي بالعاصمة عمان، كما يعقد المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة بحضور المدير الفني لفريق الوحدات رشيد جابر عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، والمدير الفني لفريق الكويت نبيل معلول، عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم في فندق الريجنسي.