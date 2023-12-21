الوحدات ينهي عقد المدرب جابر والفيصلي يتجه لإنذار حداد

مهند جويلس

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عمان - أنهى نادي الوحدات عقد مدرب فريق كرة القدم، العماني رشيد جابر بالتراضي أمس، بعد اجتماع لمجلس الإدارة، والاستغناء عن خدمات المدرب الذي تولى المهمة نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي.وجاء قرار إبعاد المدرب بعد تردي نتائج فريق الكرة في الآونة الأخيرة، حيث فشل المدرب في تحقيق تطلعات النادي ببلوغ الدور الثاني من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، باحتلاله المركز الثاني في مجموعته، عندما جمع 10 نقاط فقط في الدور الأول.ولم ينجح جابر في تقديم نفسه بصورة مثالية مع “الأخضر” خلال المسابقة المحلية، حيث فرط الفريق مؤخرا بنقطتين أمام شباب العقبة في الجولة الحادية عشرة والأخيرة من مرحلة الذهاب ببطولة الدوري، ما ساهم بتوسيع الفارق لصالح الحسين إربد إلى 5 نقاط.وعلقت جماهير الوحدات مؤخرا غضبها على المدرب وكيفية إدارته للمباريات، والتي تسببت في فقدان حلم الحصول على لقب بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، والتي كانت غير صعبة على “الأخضر” لعدم وجود فرق قوية في منطقتي شرق وغرب القارة.ومن المتوقع أن تبدأ إدارة النادي التواصل مع أكثر من مدرب محلي، من أجل تولي مهمة المدير الفني الجديد، علما بأن الفريق يخضع للراحة في الفترة الحالية، بسبب توقف الدوري وانخراط عدد من اللاعبين بالمنتخب الوطني، استعدادا لبطولة كأس آسيا الشهر المقبل في قطر.ووافقت إدارة النادي على قبول الدعوة والمشاركة ببطولة ودية في الإمارات، بمشاركة فرق النصر وخورفكان من الإمارات، والجيش الملكي المغربي، والتي ستقام في منتصف شهر كانون الثاني (يناير) المقبل.ومن جهة أخرى، علمت “الغد” من مصدر مطلع داخل النادي الفيصلي، عن توجيه الإنذار للاعب فريق الكرة إحسان حداد، بعد أن تصرف بصورة غير لائقة بين شوطي مباراة الفريق أمام شباب الأردن في الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب لدوري المحترفين، وتحديدا في غرفة الغيار، ما أدى إلى استبداله مع اللاعب محمد كلوب من قبل المدير الفني أحمد هايل.واجتمع مجلس الإدارة النادي في وقت متأخر أمس، والذي من المتوقع أن تم به مناقشة مصير اللاعبين الأجانب في الفريق، ومن بينهم التونسي رفيق الكامرجي، وحارس المرمى اللبناني مهدي خليل، والإنجليزي ناثان مافيلا، ومسألة استمرارهم مع الفريق من عدمها خلال مرحلة الإياب.وعلى صعيد منفصل، أطلق النادي الفيصلي تطبيقه الخاص بالشراكة مع شركة القلاع العالمية القطرية، ضمن سعي مجلس إدارة النادي لتعزيز التشاركية مع مشجعي النادي ومحبيه، علما بأن التطبيق يمر حالية بمرحلة تجريبية.ويكون تطوير التطبيق على 3 مراحل، حيث تتمثل المرحلة الأولى بإتاحة نبذة تاريخية عن النادي الفيصلي ومواكبة أخباره لهذا الموسم، بالإضافة إلى ملخصات مباريات الفريق في الفترة الحالية، ومعلومات عن لاعبي الفريق الأول.وفي المرحلة الثانية سيتم إضافة عدة مسابقات، فيما سيتم إتاحة طرق دفع إلكتروني أمام أعضاء الهيئة العامة لتسديد اشتراكاتهم وخدمة التبرع للنادي في المرحلة الثالثة، إضافة إلى طرح متجر إلكتروني خاص بالنادي.