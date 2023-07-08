تعاون أردني تركي في مجال معسكرات التايكواندو‏

أيمن وجيه الخطيب

اضافة اعلان

عمان - يهدف لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو، إلى حصد نقاط جديدة في التصنيفين الأولمبي والعالمي، من أجل تعزيز فرصهم في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة (باريس 2024)، عن طريق المشاركة اليوم في بطولة تركيا من عيار النجمتين والتي تقام في العاصمة أنقرة.وقرر المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، إشراك 5 لاعبين في البطولة، لإحراز مراكز متقدمة و20 نقطة، تضاف على رصيدهم من ‏النقاط في التصنيفين الأولمبي والدولي، إضافة إلى قرعة ‏الجولة الثالثة من سلسلة الجائزة الكبرى في تايوان.‏وتدخل جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) ‏منافسات البطولة اليوم، ويلعب غدا محمود الطرايرة (وزن تحت 85 كغم) وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) وزيد مصطفى (وزن تحت 68 ‏كغم) وأنس الصادق (وزن فوق 87 كغم).‏وقال العساف، في تصريحات لـ”الغد”: “نركز ‏في بطولة تركيا على تحقيق نقاط جديدة للاعبين المشاركين، تسهم في ‏تعزيز أماكنهم في التصنيف الدولي، وكذلك سيكون الحال للاعبي ‏المنتخب الوطني في سلسلة الجائزة الكبرى والألعاب الآسيوية، ونتطلع ‏للتأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، من خلال الجولة النهائية من ‏سلسلة الجائزة الكبرى في باريس، حيث سنتبع خططا جديدة، وسنعمل على ‏إراحة اللاعبين، وتخفيف الضغط عليهم وعدم ‏تعريضهم لإصابات”.‏وأوضح العساف، أنه التقى وزميله في الجهاز الفني للمنتخب محمد العبادي بعدد من مدربي المنتخب التركي على هامش بطولة تركيا، مؤكدا أن المدربين أشادوا بالتايكواندو ‏الأردنية في السنوات الأخيرة، كما تم التنسيق بين المدربين من أجل ‏ترتيب إقامة معسكرات تدريبية بين الأردن وتركيا، لما تتمتع به الأخيرة من صالات رياضية مميزة.‏ونوه: “الوقت ضيق بالنسبة لنا؛ حيث إن مشاركة المنتخب الوطني في ‏البطولات بعد شهر أيلول (سبتمبر)، ستكون متواصلة دون توقف، نتطلع ‏لإيجاد الوقت المناسب لإقامة معسكر تدريبي قبل ذلك الوقت”.‏ومن جهته، صرح الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ”الغد”، قائلا: “سنحاول استغلال فترة التوقف ‏قبل انطلاق البطولات المقبلة، من أجل الإعداد الجيد للمنتخب الوطني، ‏حيث سيكون الضغط كبيرا من خلال مشاركاتهم في الجولة الثانية ‏من سلسلة الجائزة الكبرى التي ستقام في فرنسا والدورة الآسيوية، ‏وهي من أهم البطولات التي يتطلع من خلالها اللاعبون لتحقيق مراكز ‏متقدمة ونقاط جديدة، إضافة إلى الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة ‏الكبرى التي ستقام في مانشستر”.‏