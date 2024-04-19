الجمعة 19 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تن هاغ ينفي وجود انقسام داخل مانشستر يونايتد

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تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد

أكد إريك تن هاغ، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن أليخاندرو غارناتشو اعتذر عن إعجابه بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد معاملته للاعبين، وأكد أن هذه الواقعة لا تظهر أن الفريق منقسم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن الجناح الأرجنتيني، الذي تم استبداله بين شوطي المباراة التي تعادل فيها مانشستر يونايتد مع بورنموث 2-2 في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أعجب بمنشورين على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، كانا سلبيين بالنسبة لتن هاغ.

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وعلى الفور قام غارناتشو بإلغاء إعجابه على المنشورين واعتذر، وبالتالي لم تعد هناك أزمة فيما يتعلق بمشاركته في مباراة فريقه أمام كوفنتري سيتي في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعند سؤاله عما إذا كان هذا يشير إلى أن الفريق غير متماسك، أجاب تن هاغ: لا أود أن أؤكد ذلك.

وأضاف :أليخاندرو لاعب صغير في السن، يجب أن يتعلم الكثير. لقد اعتذر عن هذا وبعدها مضينا قدما.

وواجه كاسيميرو انتقادات بسبب أدائه في الفترة الأخيرة، حيث أشار جيمي ريدناب، الناقد بشبكة "سكاي" إلى أن أداء كاسيميرو في مباراة بورنموث التي أقيمت الأسبوع الماضي كان أشبه بأنه يلعب في مباراة "سوكر أيد" الخيرية.

ولكن تن هاغ دعم لاعبه البرازيلي وأكد أنه سيجلب النجاح لمانشستر يونايتد.

وقال :أعتقد أننا كنا بحاجة للاعب خط وسط يربط بين الدفاع والهجوم عندما حضرت إلى هنا، وفي الموسم الماضي كاسيميرو كان رائعا.

وأردف :أعتقد أنه لم يسجل العديد من الأهداف ولكن كلاعب خط وسط يربط بين الدفاع والهجوم، كصانع لعب، كلاعب استراتيجي، فإنه مهم للغاية للفريق.

وأردف :هذا الموسم عانى من إصابة سيئة، لم يتلقاها من قبل، ولكنه مكافح. أنظروا إلى مسيرته، فهو دائما ما يفوز في مسيرته، في كل مكان تواجد فيه حقق النجاح.

وأكد :أثق أنه سيمنحنا النجاح، وأعلم أنه سيكون بحاجة للعب المباريات، وأنه سيتحسن وأنا واثق للغاية منه.

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