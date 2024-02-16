الجمعة 16 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

دحام يتقدم خطوة في بطولة سلطنة عمان الدولية للدريفت

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دحام من بين المتأهلين إلى الدور التالي من بطولة عمان للدريفت -(من المصدر)
عمان - تأهل المتسابق أحمد دحام إلى دور الـ 32 في الجولة الثانية من النسخة السادسة من بطولة عمان الدولية للانجراف (دريفت) المقامة ‏على حلبة ‏مسقط أرينا" بمشاركة 48 متسابقا من أبرز سائقي الانجراف حول العالم يمثلون 17 دولة هي الأردن، الإمارات، الكويت، ‏لبنان، ‏ماليزيا، ليتوانيا، لاتفيا، إيرلندا، السلفادور، روسيا، فنلندا، الهند، السويد وسلطنة عُمان،.اضافة اعلان
وتشمل عُبطولة مان الدولية للانجراف 3 جولات موزعة على 3 فئات المحلية والشرق الأوسط والدولية، وسيتم جمع نقاط المتسابقين ‏‏في الجولات لتحديد الفائزين في الجولة الأخيرة التي ستقام يومي 22 و23 الحالي.‏
وكان دحام قد حقق الأسبوع الماضي المركز الثالث في فئة الشرق الأوسط ، كما شارك في الجولة الثانية المتسابق حمزة نعامنة.‏
ويعد أحمد دحام من أقوى متسابقي الدرفت في الشرق الأوسط وسبق له ان حقق نتائج مميزة في سباقات للدرفت على المستويين العربي ‏‏والدولي.‏
وشارك في السباق أقوى ابطال الدرفت العالميين مهنم جميس دين ودينس نيول ووكلينت فان اورت ولينوس جوهانس ويوها ‏مارتيز ‏وبينديكتيس سيبرا وكريس برادي واديجر روجيس وادامير اديتوليني. ‏
من جهة اخرى دخل عطا الحمود الذي يلعب دور الملاح للمتسابق العُماني عبد الله الرواحي في تجربته الأولى في  منافسات رالي ‏السويد الذي انطلق أول من أمس ويستمر لمدة 4 أيام ويضم 18 مرحلة على مسار ثلجي، ضمن ‏منافسات بطولة العالم للراليات‎ ‎‏للجونيورز‎‏ والمكونة من 5 جولات.‏
وخاض الحمود برفقة الرواحي المرحلة الأولى، والتي بلغت مسافتها 5.1 كم، وسط منافسة قوية من قبل جان سيرني وراؤول هيرنانديز ‏وتايلور جيل ‏وروميت يورجنسون وجيرارد روسيلت وبيتر بورودين واسمون كيللي وفابيو شوراس وتوم رينسوت ‏وماكس سمارت وميليه ‏جوهانسون.‏
ويتطلع الحمود والرواحي لتحقيق نتيجة مميزة في نهاية الرالي ضمن البطولة التي يشاركان فيها.‏
وستكون الجائزة الأولى بعد اختتام بطولة العالم للجونيورز، عبارة عن المشاركة في 4 جولات أوروبية من بطولة ‏العالم للراليات ‏‏2025 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، على متن سيارة فورد فيستا رالي 2‏‎.‎
وقال الحمود لـ"الغد": "إنها تجربتنا الأولى على مسار ثلجي، يعد رالي السويد من الراليات الصعبة والمنافسة فيه قوية ويبلغ عدد ‏المشاركين فيه نحو 56 من أقوى متسابقي الراليات في العالم، نسعى لاكتساب خبرات من خلال هذه التجربة الأكثر من رائعة، التي ‏نستطيع من خلالها التعرف على أداء المتسابقين العالميين، لاكتساب خبرات، لقد تأقلمناعلى ‏قيادة السيارة بالإطارات المخصصة للمسارات الثلجية نتمنى تحقيق نتيجة مميز ضمن بطولة العالم للجونيورز في نهاية السباق".‏
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