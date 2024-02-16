دحام يتقدم خطوة في بطولة سلطنة عمان الدولية للدريفت

وتشمل عُبطولة مان الدولية للانجراف 3 جولات موزعة على 3 فئات المحلية والشرق الأوسط والدولية، وسيتم جمع نقاط المتسابقين في الجولات لتحديد الفائزين في الجولة الأخيرة التي ستقام يومي 22 و23 الحالي.
وكان دحام قد حقق الأسبوع الماضي المركز الثالث في فئة الشرق الأوسط ، كما شارك في الجولة الثانية المتسابق حمزة نعامنة.
ويعد أحمد دحام من أقوى متسابقي الدرفت في الشرق الأوسط وسبق له ان حقق نتائج مميزة في سباقات للدرفت على المستويين العربي والدولي.
وشارك في السباق أقوى ابطال الدرفت العالميين مهنم جميس دين ودينس نيول ووكلينت فان اورت ولينوس جوهانس ويوها مارتيز وبينديكتيس سيبرا وكريس برادي واديجر روجيس وادامير اديتوليني.
من جهة اخرى دخل عطا الحمود الذي يلعب دور الملاح للمتسابق العُماني عبد الله الرواحي في تجربته الأولى في منافسات رالي السويد الذي انطلق أول من أمس ويستمر لمدة 4 أيام ويضم 18 مرحلة على مسار ثلجي، ضمن منافسات بطولة العالم للراليات للجونيورز والمكونة من 5 جولات.
وخاض الحمود برفقة الرواحي المرحلة الأولى، والتي بلغت مسافتها 5.1 كم، وسط منافسة قوية من قبل جان سيرني وراؤول هيرنانديز وتايلور جيل وروميت يورجنسون وجيرارد روسيلت وبيتر بورودين واسمون كيللي وفابيو شوراس وتوم رينسوت وماكس سمارت وميليه جوهانسون.
ويتطلع الحمود والرواحي لتحقيق نتيجة مميزة في نهاية الرالي ضمن البطولة التي يشاركان فيها.
وستكون الجائزة الأولى بعد اختتام بطولة العالم للجونيورز، عبارة عن المشاركة في 4 جولات أوروبية من بطولة العالم للراليات 2025 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، على متن سيارة فورد فيستا رالي 2.
وقال الحمود لـ"الغد": "إنها تجربتنا الأولى على مسار ثلجي، يعد رالي السويد من الراليات الصعبة والمنافسة فيه قوية ويبلغ عدد المشاركين فيه نحو 56 من أقوى متسابقي الراليات في العالم، نسعى لاكتساب خبرات من خلال هذه التجربة الأكثر من رائعة، التي نستطيع من خلالها التعرف على أداء المتسابقين العالميين، لاكتساب خبرات، لقد تأقلمناعلى قيادة السيارة بالإطارات المخصصة للمسارات الثلجية نتمنى تحقيق نتيجة مميز ضمن بطولة العالم للجونيورز في نهاية السباق".