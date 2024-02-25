سحاب وشباب العقبة يرضيان بالتعادل في الجولة الثانية عشرة من المحترفين

يحيى قطيشات

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عمان – سيطر التعادل 0-0 على نتيجة مباراة سحاب وضيفه شباب العقبة، والتي جرت بينهما أمس، على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، لحساب الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم.ورفع شباب العقبة رصيده إلى 15 نقطة، فيما بقي رصيد سحاب 9 نقاط.وتختتم اليوم منافسات الجولة الثانية عشرة اليوم من خلال إقامة 3 مباريات، إذ يلعب الأهلي مع الوحدات على ستاد عمان الدولي عند الساعة الخامسة مساء، فيما يلتقي بالوقت ذاته على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد فريقا الرمثا ومغير السرحان، على أن يستقبل السلط على ملعبه نظيره الفيصلي عند الساعة السابعة والنصف مساء.وكانت الجولة الأولى من مرحلة الإياب قد أسفرت عن تعادل معان والجليل بدون أهداف في افتتاح الجولة، فيما تمكن الحسين إربد بالعودة بالنقاط الكاملة بالفوز على شباب الأردن بهدف دون مقابل.سحاب 0 شباب العقبة 0مثل سحاب: وليد عصام، حسام ابو سعدة، رواد أبو خيزران، ورد البري، محمد الرازم، محمد طنوس (بسام دلدوم)، أحمد العيساوي (ديفيد)، أحمد أبو كبير، حمزة الصيفي (حسن أبو نوار)، خالد الردايدة، إيهاب الخوالدة.المدير الفني: محمد المحارمة.مثل شباب العقبة: حماد الأسمر، أحمد أبو حلاوة، محمد عاصي، قصي دواهدة، يزن شوكت (فارجاس)، محسن أبو جبلة، أنس بدوي، ياسر الرواشدة، غيث المدادحة، عمر سريوة (أنس أبو طعيمة)، كريستيان شكوكا.المدير الفني: رائد الداود.الحكام: محمد عرفة حكما للساحة، المساعد الأول قيس خميس، المساعد الثاني سفيان الطاهات، الحكم الرابع قيس غوانمة.فرص المباراة- سدد أبو كبير كرة على حافة منطقة الجزاء بجانب مرمى العقبة (7).- أرسل أحمد العيساوي كرة قوية من موقف ثابت حادت عن مرمى حماد الاسمر (23).- مرر رواد ابو خيزران كرة أنيقة، ضربت دفاعات العقبة لينفرد حمزة الصيفي بالمرمى لكنه سدد الكرة بعيدا (26).- انطلق أبو كبير بالكرة من الميسرة، وأطلق صاروخا مر بجوار القائم الايمن لمرمى العقبة (36).- استقرت تسديدة أحمد العيساوي في أحضان حماد الأسمر (45).- جرب يزن شوكت حظه بكرة من خارج منطقة الجزاء بجانب المرمى (58).- واجه حمزة الصيفي مرمى العقبة بعد تمريرة بينية طويلة، ليسدد بتهور فوق المرمى (61).مباريات اليوميخوض الوحدات مواجهة مهمة بهدف البقاء على مقربة من متصدر الترتيب فريق الحسين إربد، بعد توسيع الفارق مجددا إلى 8 نقاط، حيث يعلم المدير الفني للفريق أمجد أبو طعيمة أهمية كل نقطة في المرحلة الحالية، وضرورة عدم التفريط بها.ويخشى الوحدات طموح الأهلي المتجدد بالمرحلة الثانية من زمن الدوري، بعد إبرام الأخير عدد من الصفقات.ويعتمد “الأخضر” على كوكبة من النجوم المميزة منها أنس العوضات، مهند أبو طه، سيدريك هنري وصالح راتب.وينتظر الأهلي تحقيق أولى مفاجآت مرحلة الإياب، من خلال تحقيق نتيجة إيجابية أمام صاحب المركز الثاني على سلم الترتيب، علما بأن الأهلي يتواجد بالمركز الحادي عشر وقبل الأخير وبرصيده 8 نقاط.ويملك المدير الفني لفريق الأهلي عماد رشاد أوراقا فنية مميزة قادرة على إحداث الفارق، ومنهم هداف الفريق خالد الدردور، إلى جانب كل من إبراهيم الجوابرة، خالد الصياحين والفلسطينيين أنس بني عودة ومحمد المراعبة.وبدوره، يتطلع الرمثا لاستعادة نغمة الانتصارات والبقاء في مربع الكبار، بعد خسارته الأكبر خلال مرحلة الذهاب مؤخرا من الوحدات بثلاثية نظيفة، حيث يحتل المركز الرابع وبرصيده 16 نقطة.ويعول المدير الفني لفريق الرمثا وسيم البزور على الروح العالية التي يتمتع بها لاعبوه، إلى جانب رغبتهم في إسعاد جماهيرهم المتعطشة لعودة النتائج الإيجابية للفريق، ويعتمد المدرب في خياراته على حارس المرمى مالك شلبية، وعامر أبو هضيب، وبشار ذيابات وعلي عزايزة.في المقابل، يتطلع مغير السرحان مع مدربه خالد الدبوبي، إلى تجاوز الصعوبات التي مر بها الفريق بالآونة الماضية، من خلال مغادرة عدد من لاعبيه دون تعويضهم، والخسارة في المواجهة المؤجلة مؤخرا من الفيصلي بثنائية بيضاء.ويتبوأ مغير السرحان المركز الثامن وبرصيده 11 نقطة، ويبرز في صفوفه كل من محمد الجوهري، محمد العملة، أحمد بشير وسامر خانكان.وفي آخر المواجهات، يتطلع الفيصلي لتجاوز عقبة مستضيفه السلط، والبقاء في المركز الثالث، حيث يملك حاليا 24 نقطة.ويملك مدرب الفيصلي أحمد هايل، خيارات هجومية عديدة قادرة على تجيير النقاط لـ “الأزرق”، ومنها رزق بني هاني، عارف الحاج، صهيب أبو هشهش وحاتم الروشدي.ويدخل السلط مرحلة الإياب بثوب فني جديد يتمثل بالمدرب عمار الزريقي، والذي يخوض تجربته الأولى كمدير فني بدوري المحترفين، أملا بتحسين مركز الفريق الذي يحتل حاليا المركز التاسع وبرصيد 10 نقاط.ومن أبرز اللاعبين الذين يمثلون “الرهيب” بالموسم الحالي عدي القرا، عبد الله ذيب، خليل بني عطية وأنس الجبارات. يحيى قطيشات