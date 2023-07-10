الإثنين 10 تموز 2023
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سحاب يتخطى معان بصعوبة في درع "المئوية"

لاعب معان مهدي علامة يجري بالكرة ولاعب سحاب أحمد طنوس يلاحقه - (من المصدر)
لاعب معان مهدي علامة يجري بالكرة ولاعب سحاب أحمد طنوس يلاحقه - (من المصدر)
عمان - تخطى فريق سحاب نظيره معان بهدف دون رد، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، بافتتاح منافسات الجولة العاشرة وقبل الأخيرة من بطولة درع اتحاد الكرة “المئوية”.اضافة اعلان
وسجل هدف فريق سحاب الوحيد المهاجم حمزة الصيفي عند الدقيقة 83 من زمن اللقاء، ليرفع رصيد فريقه إلى النقطة 14 وفي المركز السادس مؤقتا، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق معان عند النقطة السادسة وفي المركز العاشر.
وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس المواجهة الثانية لحساب الجولة ذاتها، والتي جمعت الفيصلي (27 نقطة) مع شباب الأردن (8 نقاط).
وتتواصل منافسات الجولة العاشرة اليوم بمواجهتين، إذ يلتقي السلط (5 نقاط) مع الجليل (4 نقاط) عند الساعة السادسة مساء على الملعب ذاته، في مباراة يطمح من خلالها كل فريق لمواصلة تجميع النقاط بعد تحسن نتائجهما مؤخرا. ويبحث الوحدات عن الاستمرار في وصافة ترتيب بطولة الدرع، إذ يملك قبل مواجهة اليوم 18 نقطة، وذلك عندما يواجه فريق شباب العقبة الذي يملك في رصيده 12 نقطة، في اللقاء سيجمعهما عند الساعة التاسعة والنصف مساء.
وتختتم الجولة غدا بمواجهتين أيضا، إذ يلاقي مغير السرحان نظيره الأهلي، ويلتقي الحسين إربد مع الرمثا.
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دفع المدير الفني لفريق معان ديان صالح بتشكيلة مكونة من سيف أبو هزيم، سليمان غزال، ليث الحيصة، أيسر صباح، إياد طملية، محمد رائد، محمد أبو شعيرة، أحمد علوش، مهدي علامة، حسين عبيدات ووليد عثماني.
وأشرك المدير الفني لفريق سحاب أمجد أبو طعيمة بصفة أساسية كلا من محمود المحارمة، جعفر المحسيري، حسام أبو سعدة، رواد أبو خيزران، إبراهيم الأخرس، خالد الردايدة، محمد الرازم، أحمد طنوس، محمد قاسم، حمزة الصيفي وأحمد أبو كبير.
وسيطر فريق سحاب على غالبية فترات الحصة الأولى، حيث شكل الخطورة على مرمى منافسه من كافة المحاور، دون أي خطورة حقيقية على مرمى أبو هزيم، باستثناء تسديدة إبراهيم الأخرس التي تصدى لها الحارس على دفعتين، فيما كانت محاولات معان رغم قلتها أخطر على مرمى الحارس الشاب المحارمة، وأبرزها تسديدة محمد رائد الصاروخية والتي هزت الشباك الخارجية، إلى جانب إبعاد الكرة من خط المرمى عبر أبو سعدة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف.
وزج أبو طعيمة مع بداية الشوط الثاني بورقة المهاجم أحمد العيساوي بغية زيارة شباك منافسه وخطف الفوز، لينفذ العيساوي ركلة ركنية ترتطم بالقائم الأيمن، قبل أن تتهادى أمام الردايدة الذي أهدرها بغرابة أمام المرمى.
وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بسبع دقائق، نجح فريق سحاب بالتقدم بالنتيجة عبر رأسية حمزة الصيفي، والذي استثمر عرضية زميله العيساوي ببراعة، واضعا الكرة على يمين الحارس أبو هزيم.
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