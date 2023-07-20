"سوبر القدم" يعدل موعد 4 مباريات في "طائرة" الممتاز

مصطفى بالو

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عمان- أجرى اتحاد الكرة الطائرة، تعديلا على موعد مباراتين في الجولة 11 من الدوري الممتاز، حيث أصبح موعد لقاء التعاون مع شباب الحسين عند الساعة 4، والكرمل والوحدات عند الساعة 8، اللتان تجريان في صالة قصر الرياضة اليوم، بدلا من الموعد السابق عند الساعة 6 و8، وذلك بسبب تداخلهما مع موعد لقاء "سوبر" الكرة الأردنية الذي يجمع الوحدات والفيصلي عند الساعة 8، على ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب.وأثر أيضا موعد لقاء إياب، "السوبر" على مباريات "الطائرة" يوم الجمعة المقبل، بـ"السيناريو ذاته" حين أصبح موعد لقائي العودة مع شباب الحسين عند الساعة الرابعة، وديرعلا مع الوحدات عند الساعة 6 من مساء يوم 28 تموز (يوليو) المقبل، لحساب الجولة قبل الأخيرة من منافسات الدوري.ويخوض شباب الحسين المتصدر من دون خسارة برصيد 30 نقطة، مواجهة سهلة مع التعاون الهابط إلى مصاف الدرجة الأولى برصيد 6 نقاط، ويبحث الشباب عن مواصلة انتصاراته المتتالية، وبرقم قياسي من النقاط والأشواط التي خسرها، والتي لا تتجاوز شوطين إلى الآن، ولإدراكه أن فوزه على التعاون يعلن تأكيده حسم لقب الدوري رسميا، معتمدا على رموز تشكيلته التي يبرز فيها كل من: المعد ياسر عثمان، والضاربين خالد ابومشرف، حسن أبومشرف، محمود النقيب، إياد ماضي، أحمد العمري، المحترف الغاني إبراهيم عبدالحميد، والليبرو أيهم خنفر، في الوقت الذي يبرز فيه مع التعاون كل من: محمود عبدالعزيز، عبدالوهاب خنفر، وسام الخطيب، سامر الزمار، خالد ايوب والليبرو مؤيد الغروز.ويبحث فريقا الوحدات (20) نقطة، والكرمل (12) نقطة، عن ترتيب مواقعهما على سلم الترتيب، ما يزيد رغبتهما بالفوز، في سباق تقليدي، يبرز فيه اعتماد الفريقين على نسبة كبيرة من الشباب بوجود نجوم الخبرة، حيث يبرز في الوحدات المعد فهد نعمان، حسن عوض، أحمد نافز، كرم معالي، محمد القطامي، سائد الحسن، محمد الشخريتي، والليبرو خالد شباب، فيما يعتمد الكرمل على المعد فارس الكردي، محمد بخيت، سليمان الصقر، ياسين مراجنة، والليبرو أحمد الصقر.