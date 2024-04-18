الخميس 18 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شاميل يبدأ مشوار "التأهيل الأولمبي" بالمصارعة الحرة اليوم

اللاعب آرزو شاميل ومدربه رمزي المرافي – (من المصدر)
اللاعب آرزو شاميل ومدربه رمزي المرافي – (من المصدر)
عمان – يبدأ لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الحرة، أرزو شاميل، مشوار التأهيل الآسيوي إلى دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024” اليوم، في البطولة التي تستضيفها مدينة “بيشكيك” في جمهورية قيرغستان وتختتم يوم بعد غد الأحد.اضافة اعلان
وسينافس أرزو شاميل عن فئة المصارعة الحرة ضمن “وزن تحت 86 كغم”، بحثا عن انتزاع بطاقة تأهل من بين 12 بطاقة تأهيلية أولمبية مباشرة للاعبين أصحاب المركزين الأول والثاني في الأوزان الأولمبية الستة المعتمدة خلال التصفيات للفئتين “روماني وحرة”.
وطبقا للقرعة، يلتقي شاميل مع لاعب منغوليا بيامباسورين في الدور ربع النهائي، وحال تخطيه عقبة منافسه فإنه سيلعب مع الفائز من مواجهة الصيني لين، الذي تأهل “باي” لهذا الدور مع الفائز من مباراة القيرغستاني كاري بيف والكمبودي فوتي هينغ في الدور نصف النهائي، وحال تأهله للنهائي فإنه سيضمن التأهل للأولمبياد.   
وكان لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الحرة، أرزو شاميل، غادر “قطار” بطولة آسيا من الدور الأول بعد خسارته أمام منافسه الصيني نان كاو بنتيجة (6-4)، وسيكون مطالبا في الظهور بصورة جيدة في المحطة التأهيلية إلى أولمبياد باريس – والذي يقام بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين - رغم إدارك مدربه رمزي المرافي صعوبة المهمة في مقارعة نخبة من أبطال القارة.
من جانبه، يفتتح لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية سلطان ضامن مشواره في بطولة آسيا التأهيلية عن “وزن تحت 87 كغم” يوم بعد غد الأحد، حيث يعقد مدربه يحيى أبو طبيخ آمالا كبيرة عليه من أجل صناعة المفاجأة، دون التخفيف من صعوبة المهمة أيضا.
وكان مشوار سلطان ضامن قد توقف عند حاجز الدور ربع النهائي في بطولة آسيا “وزن تحت 82 كغم”، حيث تفوق على منافسه الكازاخستاني يافغيني بوليفادوف بنتيجة (5-1) في الدور التأهيلي، قبل أن يخسر أمام البطل الأوزبكي محمد خضر راسولوف بنتيجة (9-0) في الدور ربع النهائي، ليفقد سلطان ضامن فرصة اللعب على الميدالية البرونزية بعد خسارة راسولوف نزاله أمام اللاعب الياباني تايزو يوشيدا في المربع الذهبي بنتيجة (2-9).
وسبق مشاركة سلطان ضامن في البطولة الآسيوية، تقلده “الميدالية البرونزية” في بطولة نيكولا بتروف الدولية التي احتضنتها العاصمة البلغارية صوفيا، فيما اكتفى اللاعب آرزو شاميل بإحراز المركز الخامس في بطولة “دان كولوف” الدولية عن فئة المصارعة الحرة، والتي اختتمت في مدينة “ساموكوف” ببلغاريا أيضا.
ويضم وفد المنتخب الوطني للمصارعة المشارك في البطولة الآسيوية، م.محمد العواملة رئيس اتحاد المصارعة “رئيسا للوفد”، وأمين السر د.مظفر العبداللات والمدربين يحيى أبو طبيخ ورمزي المرافي والمعالجة عرين الخريشا، إلى جانب اللاعبين: سلطان ضامن وآرزو شاميل.
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