مشوار ضامن يتوقف عند حاجز الدور ربع النهائي بـ"مصارعة آسيا"

خالد تيسير العميري

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عمان – توقف مشوار لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، سلطان ضامن، عند حاجز الدور ربع النهائي في بطولة آسيا، والتي اختتمت أمس في مدينة "بيشكيك" في جمهورية قيرغستان.وفاز لاعب المنتخب الوطني سلطان ضامن "وزن تحت 82 كغم"، على منافسه الكازاخستاني يافغيني بوليفادوف بنتيجة (5-1) في الدور التأهيلي، قبل أن يخسر أمام البطل الأوزبكي محمد خضر راسولوف بنتيجة (9-0) في الدور ربع النهائي، والأخير تأهل لمواجهة الياباني تايزو يوشيدا في المربع الذهبي، قبل أن يخسر بنتيجة (2-9)، ما أفقد ضامن فرصة اللعب على الميدالية البرونزية.وكان لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الحرة أرزو شاميل، غادر بطولة آسيا من الدور الأول بعد خسارته أمام منافسه الصيني نان كاو بنتيجة (6-4).وقال المدير الفني للمنتخب الوطني للمصارعة الرومانية يحيى أبو طبيخ في معرض رده على استفسارات "الغد": "أدى سلطان مباراة كبيرة توجها بالفوز على الكازاخستاني بوليفادوف، لكنه ارتكب العديد من الأخطاء التي كلفته خسارة مواجهته الثانية أمام الأوزبكي راسولوف، نأمل في أن يتعلم من أخطائه وأن يظهر بالصورة المطلوبة في محطة التأهيل الأولمبي".وتمثل البطولة الآسيوية محطة جيدة للوقوف على قدرة اللاعبين في المنافسة على خطف إحدى البطاقات المؤهلة من بطولة آسيا التأهيلية إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، والتي تقام في جمهورية قيرغستان أيضا خلال الفترة من 19 إلى 21 من الشهر الحالي، والتي ستمنح 12 بطاقة تأهيل أولمبية مباشرة للاعبين أصحاب المركزين الأول والثاني في الأوزان الأولمبية الستة المعتمدة خلال التصفيات.وسيبدأ آرزو شاميل مشوار التأهيل الأولمبي عن فئة المصارعة الحرة "وزن تحت 86 كغم" يوم بعد غد، فيما يبدأ سلطان ضامن عن فئة المصارعة الرومانية "وزن تحت 87 كغم" مشواره يوم الأحد المقبل، وسط آمال كبيرة بنجاح أحد اللاعبين في خطف إحدى البطاقتين المؤهلتين عن وزنيهما إلى "أولمبياد باريس".وينتظر أن يلتحق المدير الفني للمصارعة الحرة رمزي المرافي وأمين سر اتحاد المصارعة د. مظفر العبداللات ورئيس الاتحاد المهندس محمد العواملة بوفد المنتخب الوطني، مساء اليوم، والذي يضم المدير الفني للمصارعة الحرة يحيى أبو طبيخ، المعالجة عرين الخريشا إلى جانب اللاعبين؛ سلطان ضامن وآرزو شاميل.