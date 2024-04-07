"المصارعة" يعسكر في قيرغستان تأهبا لبطولتي آسيا و"التأهيل الأولمبي"

خالد تيسير العميري

اضافة اعلان

عمان – وصل وفد المنتخب الوطني للمصارعة الحرة والرومانية إلى جمهورية قيرغستان في وقت متأخر من أمس، وذلك لإقامة معسكر تدريبي قصير يمتد حتى 11 من الشهر الحالي، تحضيرا لخوض بطولتي آسيا للرجال و"التأهيلية" إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".وضم الوفد المشارك كلا من: المدير الفني يحيى أبو طبيخ والمعالجة عرين الخريشا، إلى جانب اللاعبين: سلطان ضامن "مصارعة رومانية" وآرزو شاميل "مصارعة حرة"، على أن يلحق بهم المدير الفني للمصارعة الحرة رمزي المرافي وأمين سر اتحاد المصارعة د. مظفر العبداللات ورئيس الاتحاد المهندس محمد العواملة يوم 18 نيسان (أبريل) الحالي.وقال رئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة في معرض رده على استفسارات "الغد": "نتمنى التوفيق للاعبين وتحقيق نتائج ايجابية، لقد حرصنا على تلبية متطلبات المدربين من خلال تنفيذ خطة إعداد متكاملة، وحصلنا على مؤشرات إيجابية من المدربين حول جاهزية اللاعبين"، مؤكدا أن المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة.وأضاف: "سأتواجد هناك لدعم اللاعبين وحضور اجتماع الاتحاد الآسيوي، والذي يتضمن الاطلاع على التقريرين الإداري والمالي وخطط التطوير اللاحقة للاتحاد الآسيوي، فضلا عن الوقوف على آخر الفعاليات والمستجدات المتعلقة بتحديثات قوانين اللعبة".وتقام بطولة آسيا للرجال في جمهورية قيرغستان خلال الفترة من 11 إلى 16 نيسان (أبريل) الحالي، ويتبعها تنظيم بطولة آسيا التأهيلية إلى "أولمبياد باريس" في المكان نفسه، خلال الفترة من 19 إلى 21 من الشهر ذاته، والتي ستمنح 12 بطاقة تأهيل أولمبية مباشرة للاعبين أصحاب المركزين الأول والثاني في الأوزان الأولمبية الستة المعتمدة خلال التصفيات.ويفتتح آرزو شاميل "وزن تحت 79 كغم" مشواره في بطولة آسيا عن فئة المصارعة الحرة يوم 11 من الشهر الحالي، فيما يستهل سلطان ضامن "وزن تحت 87 كغم"، مشاركته عن المصارعة الرومانية يوم 15 من الشهر الحالي، وهي البطولة التي تشكل نتائجها معيارا حقيقيا للحكم على مدى قدرة اللاعبين على المنافسة على خطف إحدى البطاقات التأهيلية من سباق التأهيل الأولمبي.وستكون الأنظار شاخصة تجاه آرزو شاميل يوم 19 من الشهر الحالي، والذي سيشارك تحت وزن التأهيل الأولمبي "86 كغم"، فيما يرتفع سقف الرهان حول قدرة سلطان ضامن على كتابة تاريخ جديد يوم 21 من الشهر ذاته، حال تمكنه من خطف إحدى البطاقتين المؤهلتين عن وزنه إلى أولمبياد باريس.وكان المدرب الوطني يحيى أبو طبيخ، أكد في تصريحات سابقة لـ"الغد"، مساعيه بإعادة حساسية البساط للاعبين وتطبيق الخطط الفنية خلال المعسكر التدريبي بعيدا عن تدريبات الحمل البدني الزائد والقوة بسبب ضيق فترة التحضير، لافتا إلى أن معدل التدريبات اليومية سيحدد بعد الوقوف على الفترات المحددة المقررة لهم من قبل الدولة المضيفة للمعسكر.وقال أبو طبيخ: "يمر لاعبنا سلطان ضامن في أفضل حالاته الفنية والبدنية، ونأمل بأن يحالفه الحظ في تحقيق وإنجاز الهدف المطلوب بالتأهل الأولمبي، وثقتنا عالية به"، مشددا، على أن البطولة الآسيوية ستمنحه مؤشرا لمعرفة حظوظ اللاعب قبل الشروع في محطة التأهيل الأولمبي.وكان سلطان ضامن، توج مؤخرا بالميدالية البرونزية في بطولة نيكولا بتروف الدولية، التي احتضنتها العاصمة البلغارية صوفيا، فيما حل اللاعب آرزو شاميل في المركز الخامس ببطولة "دان كولوف" الدولية للمصارعة الحرة، والتي احتضنتها مدينة "ساموكوف" ببلغاريا أيضا.