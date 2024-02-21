شباب الحسين وعيرا يخسران أمام النجمة ومصافي الشمال في "طائرة الأندية العربية"

مصطفى بالو

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عمان - تعرض فريقا شباب الحسين وعيرا للخسارة مجددا في بطولة الأندية العربية لكرة الطائرة أمس، حيث سقط شباب الحسين في اختبار النجمة البحريني بنتيجة 0-3 بواقع 17-25، 17-25، و21-25، في المباراة التي جرت في صالة الأميرة سمية، فيما خسر عيرا أمام مصافي الشمال العراقي بنتيجة 0-3، بوااقع 22-25، 23-25، و21-25، في المباراة التي جرت في صالة قصر الرياضة.وتتواصل الندية في مباريات اليوم، حيث يلعب دار كليب البحريني مع مصافي الشمال العراقي في صالة قصر الرياضة، وبالتوقيت ذاته يلعب الأهلي بنغازي الليبي مع قطر القطري في صالة الأميرة سمية، ويلتقي برقان الكويتي مع السويلحي الليبي عند الساعة الرابعة في صالة قصر الرياضة، وبالتوقيت ذاته يلتقي شباب عيرا مع الشرطة القطري في صالة الأميرة سمية، ويلعب كاظمة الكويتي مع النجمة البحريني عند الساعة السابعة في صالة قصر الرياضة، وبالتوقيت ذاته يلعب شباب الحسين مع السيب العماني في صالة الأميرة سمية.شباب الحسين 0 النجمة 3احتاج شباب الحسين إلى التركيز في انطلاقة الشوط الأول، وتعددت الأخطاء تحت الشبكة، واصطدمت كرات خالد أبو مشرف وأحمد العمري والروسي باهاي عند حوائط صد النجمة التي شيدتها أيادي فاضل عباس ومحمود حسن وحسن ضاحي، رغم اجتهادات ياسر عثمان في تنويع حلول الهجوم، إلا أن ضبط النجمة البحريني الملعب الخلفي والهجوم بساحقات المحترف جاكوب لينك وجاسم الحايكي وحسن المتروك، منحت النجمة البحريني التقدم 8-5 و18-11، قبل أن ينهي الشوط الأول بنتيجة 25-17.ولم يختلف الواقع في الشوط الثاني، فواصل النجمة هجومه الهادر من جميع محاور الشبكة، وفق أوامر المعد محمود حسن، وساحقات جاكوب وحسين الجشي وجاسم الحايكي وفاضل عباس، وظهرت اجتهادات ليبرو شباب الحسين أيهم خنفر في لم الكرات من الملعب الخلفي، ومحاولة المعد ياسر عثمان في ترتيب طلعات حسن أبو مشرف والغاني ابراهيم عبدالحميد وإياد ماضي وأحمد العمري، ومحاولات تقليص النتيجة 8-12 و16-12، إلا أن النجمة البحريني أنهى الشوط الثاني بنتيجة 25-17.وارتفع مؤشر أداء شباب الحسين في الشوط الثالث، حين أحسن تشييد حوائط الصد وإغلاق المنافذ أمام قوة البحريني من الطرفين ومن الخلف، وبرع المعد باسر عثمان في تفعيل أيادي خالد أبو مشرف وإبراهيم عبدالحميد وباهاي وماضي، وتبادل الفريقان السجال النقطي والتعادل 6-6، قبل أن يستعيد البحريني قوته وفق إشارات محمود حسن وساحقات جاكوب والسيد هاشم وفاضل عباس، ليتقدم 12-8، إلا أن إرسالات عبدالحميد الساحقة وتشييد حوائط الصد أعاد التعادل 13-13 و16-16، قبل أن ينهي النجمة الشوط الثالث 25-21، والمباراة بنتيجة 3-0.نتائج المبارياتوشهدت مباريات أمس، فوز الأهلي بنغازي الليبي على كاظمة الكويتي بنتيجة 3-1، بواقع 17-25، 25-18، 25-22، و25-16، والسيب العُماني على قطر القطري بنيتجة 3-0، بواقع 25-13، 25-19، و25-16، ودار كليب على برقان الكويتي بنتيجة 3-1، بواقع 25-18، 22-25، 25-17 و25-23، وفاز السويحلي الليبي على الشرطة القطري بنتيجة 3-2 ، بواقع 25-23، 19-25، 24-26، 25-23، و15-11 في قمة مباريات اليوم الثاني من بطولة الأندية العربية لكرة الطائرة.رأي فنيمن جهة ثانية، أكد المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي، أن فرق البطولة متسلحة بالجهوزية البدنية والفنية والاحتكاكية التنافسية، مشيرا إلى قوة لاعبيها والإضافة الفنية النوعية الفارقة لمحترفيها، متوقفا عند لقاء السويحلي الليبي والشرطة القطري الذي وصفه بالقمة المبكرة، والذي احتاج السويلحي إلى الشوط الفاصل لحسمه، مرشحا الفريقين إلى جانب السيب العماني والشرطة وقطر القطريين للمنافسة على اللقب.وعن مستوى فريقي شباب الحسين وعيرا مع مرور يومين على المنافسات العربية، أجاب الوسلاتي: “بصراحة الفرق العربية في طابق وفرقنا في طابق آخر، وهذا يعود إلى فوارق الامكانات المادية للأندية، والتي تدفع مبالغ كبيرة لضم أفضل المحترفين، فضلا عن قدومهم من دوريات بلادهم بجهوزية مثالية، وأتمنى للفريقين الاستفادة من الدرس العربي وتقديم الأفضل في المباريات المقبلة”.