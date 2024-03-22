الجمعة 22 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مدافع يتقاضى أعلى راتب في الدوري الإسباني

GIzePk4XoAE2h3g
ريال مدريد

كشفت "ليكيب" الفرنسية، أن النمساوي ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد، يتقاضى أعلى راتب في الدوري الإسباني.

وبحسب الصحيفة، يكسب مدافع بايرن ميونخ السابق 1.88 مليون يورو شهريا، مما يجعله اللاعب الأعلى دخلا في ريال مدريد، وأيضا اللاعب الأعلى أجرا في الدوري الإسباني.

اضافة اعلان

ووصفت التقارير الإعلامية الخبر بالمفاجأة، نظرا إلى أن ريال مدريد يضم في صفوفه لاعبين من الوزن الثقيل مثل توني كروس وفينيسيوس جونيور وجود بيلنغهام، وكان تأثيرهم أكبر بكثير من المدافع في الفريق.

وانضم ألابا إلى ريال مدريد في 2022 قادما من الفريق الألماني، لكن الفترة التي قضاها في "سانتياغو برنابيو" شابتها الإصابات، مما أدى وضع علامات استفهام حول مستقبله.

ومن المقرر أن يتم تعديل هيكل رواتب ريال مدريد بشكل كبير في الصيف المقبل، خاصة مع انضمام كيليان مبابي المتوقع إلى الفريق.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
GIzxNKOWEAAnQor

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يفوز على أوساسونا برباعية

16 آذار 2024
فينيسيوس-1

التحقيق مع طفل وصف فينيسيوس بـ"القرد"

04 آذار 2024
GHs-cVxXAAEuiSz

ريال مدريد: تعرضنا لأكبر فضيحة تحكيمية في تاريخ الدوري الإسباني

03 آذار 2024
1709013917_-1703600052

زيدان: متأكد من عودتي إلى التدريب مرة أخرى

27 شباط 2024
اقرأ أيضا
doc-34ly77p-1711103142

إلقاء القبض على البرازيلي روبينيو بعد قرار حبسه 9 سنوات لإدانته بالاغتصاب

منذ6 ساعة
لاعبا المنتخب الوطني سالم العجالين ونور الدين الروابدة يحاولان قطع الكرة من لاعب منتخب باكستان عادل يونس - (من المصدر)

"النشامى" يغلب باكستان بالثلاثة رغم تأثيرات الصيام

منذ24 ساعة
مهاجم المنتخب الوطني تحت 23 عاما بكر كلبونة يحاول التقدم نحو المرمى السعودي - (من المصدر)

عوض مكسب "الأولمبي" أمام السعودية.. والخسارة تقلق الجماهير

منذ24 ساعة
لاعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة زياد عزيز - (الغد)

"الطاولة" يعتمد مشاركة 4 لاعبين في التصفيات الأولمبية

منذ24 ساعة
ميسي خلال دخوله الرسمي لخوض إحدى المباريات مع إنتر ميامي - (من المصدر)

"هوس" ميسي يضاعف القيمة السوقية لإنتر ميامي الأميركي

منذ24 ساعة
المدير الفني للمنتخب الإيطالي لوتشيانو سباليتي يتحدث إلى اللاعبين في أحد التدريبات - (من المصدر)

اختبار ودي لإيطاليا وإسبانيا أمام فنزويلا وكولومبيا اليوم

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
‏لافتة على طريق شمالي في مالي كتب عليها "ولاية غاو الإسلامية ترحب بكم" - (أرشيفية)

"داعش" يتقدم في أفريقيا

ترجمات |20 آذار 2024
‏صورة من وثيقة "روايتنا: طوفان الأقصى" - ‏‏(المكتب الإعلامي لحماس)‏

الرواية الرسمية لـ"حماس" (2)‏

ترجمات |19 آذار 2024
سجن غوانتانامو

آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

ترجمات |19 آذار 2024
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات |18 آذار 2024
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
معلش

معلش

تعبان ! 20 آذار 2024

حمزة حجاج- تعبان !

قبل وبعد الإفطار 19 آذار 2024

حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب

دوام رمضان 17 آذار 2024

حمزة حجاج-دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان
 
 