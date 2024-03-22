مدافع يتقاضى أعلى راتب في الدوري الإسباني

كشفت "ليكيب" الفرنسية، أن النمساوي ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد، يتقاضى أعلى راتب في الدوري الإسباني.



وبحسب الصحيفة، يكسب مدافع بايرن ميونخ السابق 1.88 مليون يورو شهريا، مما يجعله اللاعب الأعلى دخلا في ريال مدريد، وأيضا اللاعب الأعلى أجرا في الدوري الإسباني.

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ووصفت التقارير الإعلامية الخبر بالمفاجأة، نظرا إلى أن ريال مدريد يضم في صفوفه لاعبين من الوزن الثقيل مثل توني كروس وفينيسيوس جونيور وجود بيلنغهام، وكان تأثيرهم أكبر بكثير من المدافع في الفريق.

وانضم ألابا إلى ريال مدريد في 2022 قادما من الفريق الألماني، لكن الفترة التي قضاها في "سانتياغو برنابيو" شابتها الإصابات، مما أدى وضع علامات استفهام حول مستقبله.



ومن المقرر أن يتم تعديل هيكل رواتب ريال مدريد بشكل كبير في الصيف المقبل، خاصة مع انضمام كيليان مبابي المتوقع إلى الفريق.