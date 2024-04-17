الأربعاء 17 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب الكراتيه محاط بالإطراء في ختام معسكر القاهرة

المنتخب الوطني للكراتيه وفريق النادي الأهلي والمنتخب الكويتي في لقطة تذكارية -( من المصدر)
المنتخب الوطني للكراتيه وفريق النادي الأهلي والمنتخب الكويتي في لقطة تذكارية -( من المصدر)
عمان- حظي المنتخب الوطني للكراتيه بإشادة كبيرة من منتخبات محافظات مصر والنادي الأهلي والمنتخب الكويتي، خلال مسعكره التدريبي الذي اختتم يوم أمس، وبات على جاهزية عالية استعدادا لخوض منافسات الجولة الثالثة وقبل الأخيرة من الدوري العالمي التي تنطلق يوم غد في مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 381 لاعبا ولاعبة يمثلون 59 دولة، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.اضافة اعلان
وكان المنتخب، أجرى في وقت سابق لقاءات في محافظات مصر مع منتخبات الإسماعلية ومنطقة الشرقية والقاهرة، وذلك من أجل اكتساب مزيد من الخبرة استعدادا لجولة الدوري العالمي.
وأكد اتحاد الكراتيه، أن إقامة هذا المعسكر التدريبي في مصر قبل انطلاق الدوري العالمي، جاءت من أجل إتاحة الفرصة للاعبي المنتخب لزيادة الخبرات عن طريق التدريب مع المدارس المختلفة، حيث تعد بطولة الدوري العالمي من أهم البطولات في موسم الكراتيه، حيث يشارك فيها أفضل 32 لاعبا في التصنيف الدولي لكل ميزان، وتمنح البطولة نقاطا مهمة تحسن من التصنيف العالمي للاعبين، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 1200 نقطة، ومما يزيد من أهميتها العام الحالي، أنها أصبحت مؤهلة لبطولة العالم 2025 والمقرر إقامتها في مصر العام المقبل".
وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية للكراتيه المصري محمد إبراهيم من خلال مقطع فيديو بثه اتحاد الكراتيه على موقعه الرسمي "فيسبوك"، لتدريبات يوم أمس في النادي الأهلي المصري: "نحن سعداء بلقاء الأشقاء في هذا التجمع، كما أتوجه بالشكر لعضو مجلس إدارة النادي الأهلي والبطل العالمي السابق مهند مجدي على ما قدمه من جهود في لقاءات النادي الأهلي والمنتخب الكويتي، وذلك استعدادا لخوض منافسات الدوري العالمي في مصر، والتي نتطلع من خلالها إلى تحقيق نتائج مميزة، حيث يضم المنتخب الوطني لاعبين ضمن المصنفين العشرة الأوائل في التصنيف الدولي والدوري العالمي.
كما أشاد المدير الفني للمنتخب الكويتي والبطل المصري السابق السيد الفقي، بمستوى المنتخب الأردني، والإنجازات التي حققها على المستوى العالمي.
وقال مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي واللاعب العالمي السابق للكراتيه:" قمنا باستضافة منتخبات مشاركة في الدوري العالمي للكراتيه، منها، ماليزيا وأندونيسا وهونغ كونغ، والمنتخبان الأردني والكويتي، لافتا إلى أن المنتخب الأردني يتمتع بقدرات فنية كبيرة بقيادة المدير الفني المصري محمد إبراهيم، الذي كان لاعبا ضمن صفوف فريق النادي الأهلي سابقا، ويتميز بقدرات فنية عالية وبخبرات قوية".
ووفقا لبرنامج الجولة الثالثة من الدوري العالمي، تقام قرعة البطولة اليوم وتنطلق منافسات الجولة يوم غد، حيث تلعب أوزان تحت 60 كغم، تحت 75 كغم، ووزن تحت 84 كغم، وللإناث أوزان تحت 50 كغم، وتحت 61 كغم، وتقام يوم بعد غد، منافسات أوزان تحت 67 كغم، وفوق 84 كغم، للذكور، وأوزان تحت 55 كغم، وتحت 68 كغم، وفوق 68 كغم، وتقام يوم الأحد المقبل منافسات اللعب على الميدالية البرونزية والنزالات النهائية.
ويترأس وفد اتحاد الكراتيه المشارك في الدوري العالمي في مصر، الناطق الإعلامي للاتحاد الدكتور إياد الملاح ويضم كلا من: المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري محمد ابراهيم، المدرب محمد فتيان، المعد البدني عمر زعتر، والإدارية المعالجة هلا المحارمة واللاعبين: عبدالرحمن المصاطفة، عبدالله حماد، عمر شقرة، عفيف غيث، حسن مصاروة، محمد الجعفري، جود الضروس، أحمد أبو هزيم، وسيم سلامة، ريان العموري، وسيف بني فارس.
ويشارك في البطولة، الحكم الدولي عبد الحفيظ عالية والحكم الدولي إبراهيم الدقس.
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