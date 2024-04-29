"التايكواندو" يعسكر في فيتنام استعدادا للبطولة الآسيوية

ايمن وجيه الخطيب

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عمان- يدخل المنتخب الوطني للتايكواندو خلال الأيام القليلة المقبلة في معسكر تدريبي في فيتنام استعدادا لبطولة آسيا، الـ 26 (عيار 4 نجمات) التي ستقام في مدينة دا نانغ الفيتنامية خلال ‏الفترة من 16 إلى 18 أيار (مايو) المقبل.وياتي المعسكر التدريبي للتأقلم على أجواء فيتنام الاستوائية والتي تتسم بتنوع التضاريس، استعدادا للبطولة.وكان اتحاد التايكواندو قد أعلن أمس عن القائمة المبدئية لوفد المنتخب الوطني المشارك في البطولة ، بانتظار القائمة النهائية.ويتكون الوفد من المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف والمدرب يزن الصادق والمعالجين لؤي مرايات ولانا جوردن و12 لاعبا ولاعبة وهم جوليانا الصادق وراما أبو الرب ونتالي الحميدي وفادية خرفان وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وفهد عمار وجعفر الداوود ومحمد الحجيلة ومحمد العداربة وريهام الجلاد.ويطمح لاعبو المنتخب الوطني المتأهلين لأولمبياد باريس 2024 لنيل 40 نقطة ‏وإضافتها إلى رصيدهم في التصنيف الأولمبي، واللاعبون المتأهلون إلى الأولمبياد هم صالح الشرباتي وجوليانا الصادق وزيد مصطقى وراما أبو الرب.ويخضع المنتخب الوطني حاليا لتدريبات داخلية على فترتين صباحية ومسائية، بعد عودته من بطولة كأس الرئيس عيار (نجمتين) التي أقيمت مؤخرا في العاصمة الآستونية تالين، وحقق فيها اللاعب الأولمبي الشرباتي الميدالية الذهبية لوزن تحت 80 كغم، ليضمن 20 نقطة على رصيده في التصنيفين الأولمبي والعالمي، كما حقق زيد الحلواني الميدالية الفضية لوزن تحت 68 كغم، ليضيف 12 نقطة على رصيده في التصنيفين الأولمبي والعالمي.وكان من أهم النتائج التي حققها المنتخب الوطني في البطولات الآسيوية الـ 24 في العام 2021 التي أقيمت في بيروت الفوز بميداليتين ذهبيتين من خلال اللاعبين، جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، ، فيما حقق اللاعب زيد الحلواني، الميدالية الفضية (وزن تحت 63 كغم) وحقق اللاعب زيد مصطفى الميدالية البرونزية (وزن تحت 68 كغم).وظفر مدرب المنتخب الوطني للتايكواندو، فارس العساف، في هذه النسخة بجائزة أفضل مدرب في آسيا.وفي البطولة الآسيوية في نسختها الـ 25 التي أقيمت في كوريا الجنوبية العام 2022 حققت لاعبة المنتخب الوطني جوليانا الصادق الميدالية الذهبية (وزن تحت 67 كغم) ونال لاعبو المنتخب الوطني 4 ميداليات فضية تحققت من خلال صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) ولؤي حميدان (وزن تحت 54 كغم) وفهد عمار (وزن تحت 87 كغم) وحقق زيد الحلواني الميدالية البرونزية (وزن تحت 63 كغم).