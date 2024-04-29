زكريا و"النشامى".. دعوات لطي صفحة الخلاف واستثمار تألق اللاعب بـ"المحترفين"

مهند جويلس

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عمان- يعيش لاعب خط الوسط بفريق الفيصلي خالد زكريا أفضل فترات مسيرته الكروية حاليا، لما يقدمه من مستويات لافتة يساهم بها في بقاء فريقه بدائرة المنافسة على لقب دوري المحترفين، وجعلته من أكثر الأسماء تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.وصنع زكريا في المباراة الأخيرة لفريقه أمام السلط بدوري المحترفين، 3 أهداف لزملائه، ما جعله أحد أبرز نجوم فريقه في الاسبوع السابع عشر من البطولة، في مؤشر واضح على مدى تطور مستوى اللاعب البالغ من العمر 23 عاما.وسجل نجم الفيصلي 4 أهداف بدوري المحترفين في مرمى كل من معان، الأهلي، الجليل وشباب العقبة، كما أحرز هدف فوز فريقه الوحيد بالـ"ديربي" خلال بطولة الدرع بافتتاحية الموسم الحالي، فيما صنع 6 أهداف في الدوري.ويعد زكريا أحد أبرز نجوم المنتخب الوطني الأولمبي في الفترات الماضية، حيث شاركهم فرحة التتويج بأول لقب للمنتخبات الوطني ببطولة غرب آسيا بمختلف الفئات العمرية، وكان لاعبا مهما بتلك البطولة التي أقيمت في السعودية أواخر العام 2021، قبل أن يتعرض للإصابة وقتها ليغيب عن نهائي البطولة.وكان زكريا تعرض للإصابة بكسر في قصبة القدم، قبل أن يجري عملية وكان هناك خطأ طبي في علاجه، ما جعله يغيب عن الملاعب لفترة طويلة مما كان متوقعا، فيما صدرت تصريحات من والد اللاعب وقتها حول أن اتحاد الكرة لم يقدم ما هو مطلوب منه تجاه نجله، ليرد الاتحاد ببيان يؤكد وقوفه المستمر مع اللاعب منذ تعرضه للإصابة.وكان الاتحاد أشار في بيانه إلى أن اللاعب فضل العلاج والتأهيل في الأردن، وهو ما نفاه اللاعب لاحقا عبر مقطع مصور، إلى جانب العديد من التفاصيل التي نشرت قبل عامين تقريبا ومنها تأخر الاتحاد في إرساله لقطر، ليؤكد زكريا من خلال المقطع، أن الحديث الذي أدلى به قد يضره مستقبلا، لكنه غير نادم على ذلك.ومنذ تلك الحادثة، لم يعد زكريا لاعبا في صفوف المنتخبات الوطنية رغم بروزه في العديد من الفترات، ما جعلت الجماهير تطالب الاتحاد بفتح صفحة جديدة مع اللاعب، ونسيان المشاكل التي حصلت بين الطرفين من أجل المصلحة العامة.ويستعد "النشامى" مطلع شهر حزيران (يونيو) المقبل لخوض مباراتين أمام طاجيكستان والسعودية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم وآسيا، حيث من المتوقع أن يصل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة خلال الأيام المقبلة، لرصد آخر جولات دوري المحترفين واختيار القائمة النهائية.وينتظر زكريا كغيره من اللاعبين فرصة تمثيل منتخب الوطن في أهم مرحلة، ولا سيما بعد الإنجاز الذي تحقق في كأس آسيا الأخيرة، والحصول على المركز الثاني بالبطولة، جعلت المنتخب الوطني من أهم المنتخبات في القارة، حيث يمني أي لاعب النفس في حجز مقعد له في صفوف "النشامى"، أملا بتحقيق الحلم وبلوغ كأس العالم.وفي هذا الصدد، أشار الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبد الله الدويري، إلى أن زكريا هو الأفضل على الصعيد المحلي في مركزه حاليا، نظرا للجودة والإنتاجية التي يقدمها مع فريقه مؤخرا، وهو ما تثبته الأرقام التي يتفوق بها على جميع اللاعبين بمركزه ببقية الأندية.وبين الدويري في حديثه لـ"الغد"، أن اللاعب موهوب ويقوم بأدواره التكتيكية على أكمل وجه، كما يعد أكثر اللاعبين الذين برزوا في مختلف الأدوار الهجومية رغم اختلاف أسماء الذين جاوروه في منتصف الملعب مثل مهند خير الله، نزار الرشدان، عبيدة السمارنة ويوسف أبو جلبوش "صيصا".ومن جهته، تمنى مشجع الفيصلي محمد الكعابنة، أن يغض اتحاد الكرة النظر عن الخلاف السابق مع زكريا، والعمل مع المدرب عموتة على اختيار العناصر البارزة على الصعيد المحلي، لخدمة المنتخب الوطني في تحقيق حلمه بالوصول للمونديال.ولفت الكعابنة، إلى أن أي لاعب في العالم معرض لمشاكل مع اتحاد الكرة في بلاده، مفيدا بأن القصة انتهت ويجب أن يتم دعم اللاعب مجددا من خلال استدعائه للمنتخب بدلا من تهميشه، لأنه اللاعب الأكثر أحقية بمركزه بالتواجد مع الفريق.وواصل: "نحن مقبلون على مرحلة مهمة مع المنتخب الوطني، ويجب أن يتم تدعيم الصفوف بلاعب بمواصفات زكريا الذي يثبت يوما بعد يوم أنه يستحق الاستدعاء ولو لمرة واحدة لصفوف منتخب الرجال، ولا نتمنى أن يكون ضحية لكلمة قالها ذات يوم من أجل إثبات وجهة نظره".