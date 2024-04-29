دوري "المحترفين" يطوي صفحاته أواخر الشهر المقبل

يحيى قطيشات

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عمان – يعتزم اتحاد كرة القدم إنهاء منافسات دوري المحترفين للموسم الحالي، قبل السابع والعشرين من شهر أيار (مايو) المقبل، حيث تعكف دائرة المسابقات بالاتحاد على وضع التصورات الأولية، لمواعيد الجولتين الأخيرتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين من عمر الدوري، حيث ارتأت الدائرة تأخير إعلان موعد انطلاقتهما، لمراعاة توحيد مواعيد مباريات الفرق التي ستنافس على لقب البطولة أو الفرق المهددة بالهبوط لمصاف أندية الدرجة الأولى للموسم المقبل.وفهمت "الغد"، أن رؤساء أندية المحترفين طلبوا من اتحاد الكرة العمل على إنهاء الدوري قبل انطلاق تحضيرات منتخب "النشامى"، للجولتين الأخيرتين في منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، ومنحه أياما إضافية خارج أيام الفيفا، حيث تنتظره مواجهتين مصيريتين أمام منتخب طاجيكستان في عمان يوم السادس من شهر حزيران (يونيو) المقبل، والمنتخب السعودي يوم الحادي عشر من الشهر ذاته في السعودية.وركز رؤساء الأندية، على أن الأندية تتكبد مصاريف مالية كبيرة في حال استمرار منافسات الدوري لغاية نهاية مشاركة منتخب النشامى في منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة، والتي تنتهي يوم الحادي عشر من الشهر المقبل، كما أن الأندية التي خرجت من بطولة كأس الأردن لم تتبق لها مشاركات هذا الموسم سوى مباريات دوري المحترفين.وترى الأندية، أن الموسم الكروي الحالي يعتبر أطول موسم في تاريخ المسابقات المحلية، واستمر الدوري لقرابة 10 أشهر، انعكس سلبا على الأندية من الناحية المالية، خصوصا مع عدم قدرة الاتحاد على إيجاد شركة راعية لدوري المحترفين، وعدم تجاوب الاتحاد مع الأندية في زيادة الدعم المقدم للأندية، في ظل انتعاش صندوق الاتحاد ماليا بعد الإنجاز غير المسبوق لمنتخب النشامى في بطولة كأس آسيا 2023.ومع موافقة الأندية على الدعم المقدم من اتحاد الكرة والبالغ 525 ألف دينار، ارتفعت مطالبات اللاعبين في معظم الأندية خلال الأيام الماضية من خلال الاتصالات الدائمة مع رؤساء الأندية وأعضاء الإدارات والأجهزة الفنية والإدارية، وبرز هذا الإجراء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها عدد كبير من اللاعبين، حيث يتعذر عليهم تحمل المزيد من الأعباء المالية، في ظل الظروف الراهنة.وانحصر الصراع على لقب دوري المحترفين بين الحسين إربد والفيصلي بشكل كبير، حيث يتصدر الحسين ترتيب الفرق مع ختام منافسات الأسبوع السابع عشر، فيما يحتل الفيصلي المركز الثاني، وسيتواجه الفريقان معا في منافسات الأسبوع قبل الأخير وقد تكون مباراة حسم اللقب إذا تعثر "الأصفر"، واستمر "الأزرق" في انتصاراته.وتشير المعلومات، إلى أن الموسم الحالي لا ينتهي قبل أواخر شهر حزيران (يونيو) المقبل، بإقامة المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن وتبقى 7 مباريات في منافسات بطولة كأس الأردن لمعرفة بطل المسابقة، فبعد تأهل فريقي شباب الأردن والحسين إربد، إلى الدور نصف النهائي من البطولة، ما تزال هناك مباراتان في إطار منافسات دور الستة عشر، تجمع الأولى سحاب مع الفيصلي، والثانية مغير السرحان مع الوحدات، وحدد موعدهما يوم السادس من الشهر المقبل، حيث تقام مباراة الفيصلي مع سحاب عند الساعة السادسة على ستاد عمان الدولي، ومغير السرحان والوحدات عند الساعة الثامنة و45 دقيقة على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، وسيتم بعد خوض المباراتين تحديد موعد مباراة فريق الرمثا مع الفائز من لقاء مغير السرحان والوحدات، ومباراة فريق السلط مع الفائز من مباراة سحاب والفيصلي، وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.وكان الموسم الحالي، انطلق يوم الحادي عشر من شهر أيار (مايو) 2023، بلقاء الفيصلي ومغير السرحان على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.