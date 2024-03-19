7 فرق تشارك في بطولة السلة التنشيطية.. وتوزيع مبدئي لقوائم اللاعبين

خالد تيسير العميري

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عمان- أجرت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، توزيعا مبدئيا لقوائم اللاعبين على الفرق المقرر مشاركتها في بطولة الرجال "التنشيطية"، المزمع انطلاقتها في النصف الثاني من نيسان (أبريل) المقبل وتستمر حتى تموز (يوليو) المقبل بمشاركة 7 فرق، وذلك لتعويض اللاعبين عن التداعيات التي أحدثها قرار تجميد بطولة الدوري الممتاز للموسم 2024.ووفقا لمصادر موثوقة لـ"الغد"، فإن البطولة التنشيطية ستشهد مشاركة 5 فرق من العاصمة عمان وفريق واحد من إربد، إلى جانب مشاركة المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 سنة، والذي ستشكل البطولة محطة تحضير مناسبة له قبل المشاركة في بطولة آسيا، التي يستضيفها الأردن بالفترة من 2 إلى 9 أيلول (سبتمبر) المقبل، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة والرابعة على مستوى منطقة غرب آسيا، بعد استضافة إيران ثلاث نسخ سابقة من البطولة الأعوام 2008 و2016 و2022.وسيتولى د.إبراهيم العصعوص تدريب الفريق القادم من مدينة إربد، فيما يشرف المدربون؛ عبدالله أبو قورة ومحمد حمدان وعماد السعيد ويوسف أبو بكر وزيد ساحوري، على تدريب فرق العاصمة -التي لم يكشف عن هويتها بعد- على أن يكون هيثم طليب مسؤولا عن تدريب المنتخب الوطني تحت 18 عاما، إلى جانب المدير الفني وسام الصوص.وتم وضع اللاعبين في قوائم محددة، وفقا للاجتماع الأخير، بطريقة متوازنة على الفرق بناء على اختيارات المدربين، إلى جانب حصول كل فريق على لاعب أو اثنين من اللاعبين الكبار.ويهدف اتحاد السلة إلى خلق فرصة لعب مثالية للاعبين الصغار للفئات تحت 23 و21 و19 عاما ومنحهم فرصة خوض دقائق لعب أكبر لإثبات إمكانياتهم، فيما يدور حديث حول إمكانية الاستعانة بلاعب أجنبي في كل فريق، بانتظار التأكيد الرسمي مع إصدار التعليمات واعتماد لائحة البطولة والكشف عن التفاصيل كافة خلال الأيام القليلة المقبلة.إثارة متواصلة ببطولة السيداتفي المقابل، تتواصل فصول الإثارة في منافسات النسخة الثانية من بطولة كرة السلة للسيدات، والتي تنظمها أكاديمية سام دغلس SD13 في الملعب الخاص بالأكاديمية في مجمع الملك الحسين للأعمال، وسط مشاركة كبيرة لنحو 50 لاعبة تم توزيعهن على خمسة فرق، سعيا لكسر حالة السبات على صعيد مسابقات السيدات.وشهدت نتائج المباريات الماضية في الدور الأول، فوز فريق زين على فريق شاومي بنتيجة (56-42) وفريق ريفليكت على فريق تويوتا (57-48) وفريق كوفي بين على فريق تويوتا (59-51)، في أمسيات رمضانية. وينتظر أن يكون فريق زين قد التقى مع فريق ريفليكت في وقت متأخر من أمس، على أن يلتقي فريقا كوفي بين وشاومي عند تمام الساعة 9 من مساء يوم غد.وطبقا لنظام البطولة، يقام الدور الأول وفقا لنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة لترتيب مراكز الفرق، على أن تتأهل الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي، ليلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث طبقا لنظام "الكروس"، فيما يلعب الفائزان مباراة فاصلة على اللقب.