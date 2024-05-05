استكمال تنفيذ الحزمة الخامسة من "حافلات التردد السريع" في الربع الأول

تيسير النعيمات

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عمان – أظهر تقرير سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لقطاع النقل للربع الأول من العام الحالي استمرار العمل بمشروع حافلات التردد السريع BRT عمان بين مدينتي عمان والزرقاء بإعادة تأهيل وتوسعة طريق الأوتوستراد وإجراء العديد من التحسينات المرورية.وتم تصميم مسار حافلات التردد السريع ضمن الجزيرة الوسطية لأوتوستراد عمان - الزرقاء، وانشاء محطات للركاب مزودة بأحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا كأنظمة الدفع الإلكتروني وإصدار التذاكر الإلكترونية وأنظمة المراقبة داخل المحطات في الزرقاء وطارق ومحطة المحطة وربط المشروع داخل مدينة عمان مع المشروع بين مدينتي عمان والزرقاء من خلال مشروع التشغيل المشترك والربط مع أمانة عمان في محطة المحطة ووصلة طارق - عين غزال.وتم خلال الربع الأول من العام العمل على استكمال تنفيذ الحزمة الخامسة للمشروع والمتضمنة محطات الركاب التالية وهي البيبسي، والرصيفة، والهاشمية، وماركا، والزرقاء حيث تم إنجاز أعمال تنفيذ المحطة الوسطية الهاشمية، والمحطة الوسطية ماركا، والمحطة الوسطية الزرقاء خلال الأشهر الاثنين الأولى وجاري الاستلام الأولي لهذه المحطات.ويتم العمل حالياً على تنفيذ مشروع بناء قاعدة بيانات للنقل العام التي تهدف الى أتمتة خدمات قطاعي نقل الركاب والبضائع وتم الانتهاء من المسح الميداني في محافظة الطفيلة، ومعان، والعقبة، وجاري العمل في محافظات الكرك، والبلقاء، والعاصمة عمان.وحول ابرز ما تحقق من البرنامج التنفيذي، اشار التقرير إلى إعداد دراسة حول تكاليف الشحن البري نسبة لكلفة الوقود الكلية ووضع معادلة للأجور والكلف لتتواءم مع المتغيرات الاقتصادية المتعلقة بالتغير المستمر في أسعار النفط العالمية وتقدير الكلفة الحقيقية للوقود فيما يخص عمليات النقل البري، والذي سيتم عرضه على مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري لاعتمادها.كما تعمل مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني على إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإعادة تأهيل خط سكة الحديد الحجازي الحالية، وخلال الربع الأول من العام تم الانتهاء من تحديد المواصفات والشروط الخاصة بالعطاء، ويتم العمل حالياً على استكمال الوثائق المطلوبة تمهيداً لطرح العطاء.كما تم إعداد مسودة التعليمات المعدلة لتعليمات تطبيق ملاحق الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن وإقرارها واعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة البحرية الأردنية، ورفها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرارها حسب الأصول.وفيما يتعلق بتأهيل وتطوير مركز جمرك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ساحة 4) فقد تم الانتهاء من هذه الأولوية حيث تم تنفيذ أعمال الكهرميكانيكية بالإضافة إلى أعمال المباني.وبخصوص أولوية تطوير وإدارة وتشغيل مطار الملك حسين الدولي في العقبة فقد تم استلام الخطة الخاصة بالاستثمار والمعدة من خلال المستشار Royal Haskoning. كما قامت شركة تطوير العقبة بتسليم دراسة توقعات حركة المسافرين المحدثة الى مجموعة أبو ظبي القابضة وشركة مطارات ابوظبي وبانتظار قيامهم بتسليم العرض الاستثماري.كما أن شركة تطوير العقبة تقوم بالتواصل والتباحث مع جهات استثمارية أخرى مشغلة للمطارات.وتم استحداث قسم التدقيق ما بعد التخليص لدى مديرية المخاطر في الجمارك الأردنية وتطبيق منهجية التدقيق ما بعد التخليص على مشروع تجريبي تضمن 3 شركات مصنعة ضمن القائمة البيضاء، القائمة السوداء وقائمة الشركات ذات الحجم التجاري الكبير، لغرض بناء قدرة الفريق على تطبيق المنهجية.ويجري السير بإجراءات إعداد مسودة التشريعات القانونية والإطار التنظيمي والإجرائي الخاص بالتدقيق ما بعد التخليص تمهيداً لاعتمادها عبر القنوات الرسمية.