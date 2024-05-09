الخميس 09 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بريطانيا تؤكد استمرارها بتزويد الاحتلال بالسلاح

وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون - (أرشيفية)
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون - (أرشيفية)
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن هناك اختلافا جوهريا بين بلاده والولايات المتحدة في ما يتعلق بصفقات الأسلحة لـ"إسرائيل".
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وأكد كاميرون أن بريطانيا ستواصل اعتماد إجراءاتها الخاصة بتراخيص بيع الأسلحة لـ"إسرائيل".
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