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الخميس 09 أيار 2024
3:26 م
بريطانيا تؤكد استمرارها بتزويد الاحتلال بالسلاح
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون - (أرشيفية)
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن هناك اختلافا جوهريا بين بلاده والولايات المتحدة في ما يتعلق بصفقات الأسلحة لـ"إسرائيل".
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وأكد كاميرون أن بريطانيا ستواصل اعتماد إجراءاتها الخاصة بتراخيص بيع الأسلحة لـ"إسرائيل".
الاحتلال
الولايات المتحدة
بريطانيا
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