العراق.. تنفيذ إجراءات "المنطقة الاقتصادية" مع الأردن مستمرة

طارق الدعجة

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البحر الميت - قال وزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتال: "إن بلاده تعمل على إنجاز الإجراءات الفنية المتعلقة في تنفيذ المنطقة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق".وبين بتال، أن هناك ترتبيات وآلية جديدة بين الأردن والعراق، فيما يخص منح التأشيرات للأردنيين الراغبين بزيارة العراق.جاء ذلك، خلال جلسة متخصصة عقدت أمس على هامش المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين الأردن والعراق ودول المنطقة، ناقشت الفرص الاستثمارية المتوفرة بين الأردن والعراق في قطاعات اقتصادية مختلفة خصوصا في مجال التعدين والصناعة.وشارك بالجلسة التي أدارها رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان، د. ماجد الساعدي ووزيرة الاستثمار خلود السقاف ورئيس ديوان رئاسة جمهورية العراق د.كامل الدليمي.وقالت السقاف: "إن الفرص الاستثمارية التي أطلقت على منصة استثمر في الأردن invest.jo، تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويمكن للمستثمرين أن يتعرفوا على 36 فرصة استثمارية من خلال المنصة بحجم استثمار 1.4 مليار دينار، و 17 ملفا قطاعيا، إلى جانب فرص الاستثمار في مشاريع الشراكة بين القطاعين".وحول أهمية إقامة الصناديق الاستثمارية، بينت السقاف، أن قانون البيئة الاستثمارية أجاز إنشاء الصناديق الاستثمارية وأن الحكومة من خلال وزارة الاستثمار، قدمت الدعم الكامل لإنشاء الصناديق كونها تسهم في تحفيز رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وذات التنافسية العالية، ولا سيما بقطاع التعدين والبنية التحتية والسياحة.ولفتت، إلى أنه تم إنشاء أول صندوق استثماري كأكبر صندوق استثماري أردني في المملكة، من حيث رأس المال المصرح به والبالغ 275 مليون دينار، مملوكا بالكامل للبنوك الأردنية.بدوره، تحدث الدليمي عن زيارة الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد إلى المملكة، واصفا إياها بأنها جاءت في توقيت مهم في ظل التطورات السياسية بالمنطقة.وقال: "إن الزيارة كانت ناجحة، وناقشت الكثير من الموضوعات السياسية والاقتصادية حول الخطوة المقبلة، في تفعيل المشتركات بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي على أن يكون هناك رؤية واضحة، فيما يخص القضايا التي تعزز علاقات العراق مع الأردن.وعلى صعيد متصل، أشار رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، عيد أمجد صويص إلى أنه خلال مشاركته في الجلسة الثانية التي ناقشت التحول الرقمي في تطوير خدمات القطاعات المصرفية والصحية والمدن الذكية والأمن السيبراني، إلى أن المنتدى يعد فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول المشاركة، مما يدعم تطور القطاعات الحيوية ويعزز النمو الاقتصادي في المنطقة.ولفت، إلى أن المنتدى يعمل كمنصة لتبادل الخبرات والتقنيات بين الخبراء والمستثمرين، ويسهم في توفير فرص عمل جديدة، ودفع عجلة الابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات".يذكر، أن المنتدى الذي يقام في مركز الملك حسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، ينظمه مجلس الأعمال العراقي بالشراكة مع غرفتي صناعة الأردن وعمان، ويعد أكبر تجمع اقتصادي أردني عراقي إقليمي للأعمال.ويسعى المنتدى الذي يستمر يومين، إلى تعزيز التكامل الإقليمي من خلال بناء الترابط الاقتصادي وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات وبناء شراكات طويلة الأمد، وخلق شراكات مستدامة وتعميق التفاهم المتبادل بين الدول المشاركة وبناء رؤية مشتركة لمستقبل الازدهار الاقتصادي والتنمية في المنطقة.