الأحد 05 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العراق.. تنفيذ إجراءات "المنطقة الاقتصادية" مع الأردن مستمرة

علم العراق
علم العراق
البحر الميت - قال وزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتال: "إن بلاده تعمل على إنجاز الإجراءات الفنية المتعلقة في تنفيذ المنطقة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق".اضافة اعلان
وبين بتال، أن هناك ترتبيات وآلية جديدة بين الأردن والعراق، فيما يخص منح التأشيرات للأردنيين الراغبين بزيارة العراق.
جاء ذلك، خلال جلسة متخصصة عقدت أمس على هامش المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين الأردن والعراق ودول المنطقة، ناقشت الفرص الاستثمارية المتوفرة بين الأردن والعراق في قطاعات اقتصادية مختلفة خصوصا في مجال التعدين والصناعة.
وشارك بالجلسة التي أدارها رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان، د. ماجد الساعدي ووزيرة الاستثمار خلود السقاف ورئيس ديوان رئاسة جمهورية العراق د.كامل الدليمي.
وقالت السقاف: "إن الفرص الاستثمارية التي أطلقت على منصة استثمر في الأردن invest.jo، تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويمكن للمستثمرين أن يتعرفوا على 36 فرصة استثمارية من خلال المنصة بحجم استثمار 1.4 مليار دينار، و 17 ملفا قطاعيا، إلى جانب فرص الاستثمار في مشاريع الشراكة بين القطاعين".
وحول أهمية إقامة الصناديق الاستثمارية، بينت السقاف، أن قانون البيئة الاستثمارية أجاز إنشاء الصناديق الاستثمارية وأن الحكومة من خلال وزارة الاستثمار، قدمت الدعم الكامل لإنشاء الصناديق كونها تسهم في تحفيز رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وذات التنافسية العالية، ولا سيما بقطاع التعدين والبنية التحتية والسياحة.
ولفتت، إلى أنه تم إنشاء أول صندوق استثماري كأكبر صندوق استثماري أردني في المملكة، من حيث رأس المال المصرح به والبالغ 275 مليون دينار، مملوكا بالكامل للبنوك الأردنية.
بدوره، تحدث الدليمي عن زيارة الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد إلى المملكة، واصفا إياها بأنها جاءت في توقيت مهم في ظل التطورات السياسية بالمنطقة.
وقال: "إن الزيارة كانت ناجحة، وناقشت الكثير من الموضوعات السياسية والاقتصادية حول الخطوة المقبلة، في تفعيل المشتركات بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي على أن يكون هناك رؤية واضحة، فيما يخص القضايا التي تعزز علاقات العراق مع الأردن.
وعلى صعيد متصل، أشار رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، عيد أمجد صويص إلى أنه خلال مشاركته في الجلسة الثانية التي ناقشت التحول الرقمي في تطوير خدمات القطاعات المصرفية والصحية والمدن الذكية والأمن السيبراني، إلى أن المنتدى يعد فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول المشاركة، مما يدعم تطور القطاعات الحيوية ويعزز النمو الاقتصادي في المنطقة.
ولفت، إلى أن المنتدى يعمل كمنصة لتبادل الخبرات والتقنيات بين الخبراء والمستثمرين، ويسهم في توفير فرص عمل جديدة، ودفع عجلة الابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات". 
يذكر، أن المنتدى الذي يقام في مركز الملك حسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، ينظمه مجلس الأعمال العراقي بالشراكة مع غرفتي صناعة الأردن وعمان، ويعد أكبر تجمع اقتصادي أردني عراقي إقليمي للأعمال.
ويسعى المنتدى الذي يستمر يومين، إلى تعزيز التكامل الإقليمي من خلال بناء الترابط الاقتصادي وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات وبناء شراكات طويلة الأمد، وخلق شراكات مستدامة وتعميق التفاهم المتبادل بين الدول المشاركة وبناء رؤية مشتركة لمستقبل الازدهار الاقتصادي والتنمية في المنطقة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1714922195140183600

الأردن والعراق يحثان القطاع الخاص على استثمار العلاقات الاقتصادية

منذ 38 دقيقة
تحويلات مرورية ضمن مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء

استكمال تنفيذ الحزمة الخامسة من "حافلات التردد السريع" في الربع الأول

منذ 40 دقيقة
بورصة عمان

مؤشر البورصة ينخفض %0.21

منذ 40 دقيقة
1714928384770345000

"التطوير الحضري" تدرس إنشاء وحدات سكنية منخفضة التكاليف

منذ 41 دقيقة
1714929563250368700

طلبات تصدير المواد الخام تتراجع %10 في الربع الأول

منذ 41 دقيقة
1714922896190212900

لجوء كبار السن للأبناء ملاذ للاستفادة من تطبيقات شركات الكهرباء

منذ 42 دقيقة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الضلالات والأكاذيب في زمن الحرب

ماهر أبو طير |اليوم
ماهر أبو طير

ما بعد الحرب إذا توقفت

ماهر أبو طير |اليوم

حل العودتين (2)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

في اليوم العالمي للصحافة.. حاكموا إسرائيل على جرائمها بحق الإعلام

جهاد المنسي |اليوم

حرية على مقاس السلطة

نضال منصور |اليوم

العنصر الأهم في المعادلة

يعقوب ناصر الدين |اليوم
سلامة الدرعاوي

أرباح الشركات في الربع الأول

سلامة الدرعاوي |اليوم

يوم الصحافة العالمي.. وقفات وطنية ودولية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم
ترجمات
مشارك في الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

نتنياهو غير مؤهل للخدمة؛ وعليه أن يستقيل الآن

ترجمات |منذ 38 دقيقة
‏شرطة نيويورك تقتحم احتجاج جامعة نيويورك المؤيد لفلسطين - (أرشيفية)

التضامن مع فلسطين في أميركا: من الاحتجاج إلى المقاومة‏

ترجمات |منذ 39 دقيقة
شاخصة مقر الـ"أونروا" في منطقة صور اللبنانية - (أرشيفية)

‏حملة إسرائيل على (الأونروا) تفشل‏ تماما

ترجمات |04 أيار 2024
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والإيراني إبراهيم رئيسي في مقر "مجلس الشعب الصيني" في بكين - (أرشيفية)

رد الصين على الهجوم الإيراني يقدم فرصة لواشنطن

ترجمات |03 أيار 2024
حفنة حبوب في يد مزارع أوكراني في مزرعة دمرتها الحرب، زابوريجيا، أوكرانيا، أيلول (سبتمبر) 2023 -(المصدر)

استخدام الغذاء كسلاح يعود إلى الواجهة

ترجمات |03 أيار 2024
الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

خيار الانفراج بالنسبة لإيران

ترجمات |01 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الجامعات حول العالم

الجامعات حول العالم

الصابرون 04 أيار 2024

الصابرون

كيف مضت العطلة ! 03 أيار 2024

حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !

الشحدة 02 أيار 2024

الشحدة

عيد العمال 01 أيار 2024

hajjaj

تقلب الطقس 30 نيسان 2024

حمزة حجاج - تقلب الطقس
 
 