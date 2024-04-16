الثلاثاء 16 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر "البورصة" ينخفض 0.17%

مستثمرون يتابعون شاشة الاسعار في بورصة عمان-(ارشيفية)
مستثمرون يتابعون شاشة الاسعار في بورصة عمان-(ارشيفية)
 انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان، أمس، إلى 2451.15 نقطة، بنسبة 0.17 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.0 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.0 مليون سهم، نفذت من خلال 2.845 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 88 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 23 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.55 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.23 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.17 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الهندسية والإنشائية، الأدوية والصناعات الطبية، النقل، الطاقة والمنافع، الخدمات المالية المتنوعة، الأغذية والمشروبات، الخدمات التجارية 4.76 %، 2.92 %، 2.26 %، 1.57 %، 0.67 %، 0.63 %، 0.03 %، 0.02 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع صناعات الملابس والجلود والنسيج، الفنادق والسياحة، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات الصحية، الصناعات الكيماوية، العقارات، البنوك، التأمين 1.93 %، 1.54 %، 1.34 %، 0.95 %، 0.81 %، 0.64 %، 0.43 %، 0.27 %، 0.27 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ الوطنية لصناعات الألمنيوم بنسبة 6.49 %، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 5.56 %، مسافات للنقل المتخصص بنسبة 5.56 %، المتصدرة للأعمال والمشاريع بنسبة 5.00 %، ومصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر بنسبة 4.76 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 5.56 %، التحديث للاستثمارات العقارية بنسبة 4.94 %، مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية بنسبة 4.91 %، الوطنية لصناعة الصلب بنسبة 4.55 %، وزارة للاستثمار القابضة بنسبة 3.85 %.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
عمال في إحدى ورش البناء في عمان-(ارشيفية)

سوق العمل في الأردن.. ما المطلوب للنهوض والتغلب على التحديات؟

منذ 51 دقيقة
Untitled-1

تراجع الحركة الهاتفية الصوتية بنسبة 6%

منذ 52 دقيقة
Untitled-1

مصدر: إحالة قريبة لعطاء مشروع محطة الغاز في العقبة على مقاول التنفيذ

منذ 56 دقيقة
زيد الجازي مؤسس منصة "كويك كليم"- (من المصدر)

"كويك كليم".. شركة ناشئة أردنية تطوع التقنية المالية لخدمة قطاع الرعاية الصحية

منذ 58 دقيقة
البريد الأردني - (أرشيفية)

"البريد الأردني" يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

منذ1 ساعة
الأردن والعراق

الأردن والعراق... شراكات اقتصادية متجذرة وسعي متواصل لتعزيزها

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تواقيت حرجة يواجهها الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

طائر الفينيق الفلسطيني لا يموت

حسني عايش |اليوم

نستبدل أسيادا بأسياد

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الأردن بحاجة لدعم دولي

سلامة الدرعاوي |اليوم

العفو

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

غزة بعد المسرحية

سميح المعايطة |اليوم

متى ينفد صبر إيران؟

د.منذر الحوارات |اليوم

مناورة عابرة للقارات!

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
دمار هائل في حي الرمال في مدينة غزة بعد استهدافه بغارات جوية إسرائيلية، 10 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-2)

ترجمات | منذ1 ساعة
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات |15 نيسان 2024
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات |13 نيسان 2024
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الشحن في الأردن

الشحن في الأردن

الشعب والأخبار منذ22 ساعة

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر
 
 