مؤشر "البورصة" ينخفض 0.17%

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انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان، أمس، إلى 2451.15 نقطة، بنسبة 0.17 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.0 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.0 مليون سهم، نفذت من خلال 2.845 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 88 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 23 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.55 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.23 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.17 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الهندسية والإنشائية، الأدوية والصناعات الطبية، النقل، الطاقة والمنافع، الخدمات المالية المتنوعة، الأغذية والمشروبات، الخدمات التجارية 4.76 %، 2.92 %، 2.26 %، 1.57 %، 0.67 %، 0.63 %، 0.03 %، 0.02 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع صناعات الملابس والجلود والنسيج، الفنادق والسياحة، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات الصحية، الصناعات الكيماوية، العقارات، البنوك، التأمين 1.93 %، 1.54 %، 1.34 %، 0.95 %، 0.81 %، 0.64 %، 0.43 %، 0.27 %، 0.27 % على التوالي.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ الوطنية لصناعات الألمنيوم بنسبة 6.49 %، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 5.56 %، مسافات للنقل المتخصص بنسبة 5.56 %، المتصدرة للأعمال والمشاريع بنسبة 5.00 %، ومصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر بنسبة 4.76 %.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 5.56 %، التحديث للاستثمارات العقارية بنسبة 4.94 %، مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية بنسبة 4.91 %، الوطنية لصناعة الصلب بنسبة 4.55 %، وزارة للاستثمار القابضة بنسبة 3.85 %.