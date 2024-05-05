مؤشر البورصة ينخفض %0.21

اضافة اعلان

عمان - الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2360.49 نقطة، بانخفاض نسبته 0.21 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.0 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم، نفذت من خلال 2.077 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 81 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 16 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و40 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.24 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.23 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.17 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع النقل، الأغذية والمشروبات، التأمين، الصناعات الاستخراجية والتعدينية 0.70 %، 0.67 %، 0.33 %، 0.01 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات الصحية، الصناعات الهندسية والانشائية، الصناعات الكهربائية، الصناعات الكيماوية، الأدوية والصناعات الطبية، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات المالية المتنوعة، الفنادق والسياحة، البنوك، الخدمات التجارية، الطاقة والمنافع، العقارات 5.03 %، 3.09 %، 2.70 %، 0.52 %، 0.43 %، 0.41 %، 0.39 %، 0.34 %، 0.26 %، 0.20 %، 0.12 %، 0.06 % على التوالي.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي فينيكس العربية القابضة بنسبة 7.69 %، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 5.56 %، سنيورة للصناعات الغذائية بنسبة 5.00 %، السلام الدولية للنقل والتجارة بنسبة 4.55 %، والإحداثيات العقارية بنسبة 3.23 %.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي العربية لصناعة المواسير المعدنية بنسبة 6.77 %، المجموعة الاستشارية الاستثمارية بنسبة 5.88 %، الفنادق والسياحة الأردنية بنسبة 5.00 %، حدائق بابل المعلقة للاستثمارات بنسبة 4.79 %، والتجمعات الاستثمارية المتخصصة بنسبة 4.55 %.