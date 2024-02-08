الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ما ‫أهمية الرياضة لمرضى السرطان؟

تعبيرية
تعبيرية

قالت جمعية مساعدة مرضى السرطان ‫الألمانية، إن ممارسة الرياضة تحظى بأهمية كبيرة لمرضى السرطان، إذ إنها ‫تعمل على تحسين الحالة الصحية للجسد والنفس على حد سواء.

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‫وأوضحت الجمعية أن ممارسة تمارين تقوية العضلات تسهم في الحفاظ على ‫الكتلة العضلية لمرضى السرطان وتقوية العظام والأربطة والأوتار لديهم، في حين تعمل ممارسة رياضات قوة التحمل، مثل المشي والركض والسباحة وركوب ‫الدراجة الهوائية، على تحسين وظائف القلب والأوعية الدموية والجهاز ‫التنفسي.


‫وأضافت الجمعية أن ممارسة الرياضة تعمل أيضا على تحسين الحالة النفسية ‫والمزاجية لدى مرضى السرطان، كونها تعد سلاحا فعالا لمحاربة الاكتئاب ‫والقلق والتوتر النفسي.


‫أقصى استفادة ممكنة

‫ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة، أوصت الجمعية مرضى السرطان بالجمع بين ‫تمارين تقوية العضلات ورياضات قوة التحمل، مشيرة إلى أنه ينبغي لتحقيق هذا ‫الهدف ممارسة الرياضة بمعدل 3 مرات في الأسبوع لمدة 60 دقيقة في ‫المرة، أو بمعدل 5 إلى 6 مرات أسبوعيا لمدة 15 إلى 30 دقيقة في المرة.


‫ومن المهم أيضا اتباع برنامج تدريبي معتدل ومصمم وفقا للقدرات الفردية ‫للمريض. ومن الضروري أيضا اتباع نظام غذائي مصمم خصيصا للبرنامج الرياضي ‫حتى لا يرهق الجسم.-(الجزيرة نت)

 

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