إعلام عبري: "إسرائيل" هاجمت أهدافا في إيران.. والأخيرة: أسقطنا عدة مسيرات صغيرة بنجاح

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قالت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إنه تم تفعيل المضادات الدفاعية الجوية في أجواء عدد من محافظات البلاد، وسط أنباء عن وقوع انفجارات في مدينة أصفهان فجر اليوم الجمعة.وتحدث التلفزيون الإيراني عن أنباء بسماع دوي أصوات قوية في محافظة أصفهان وسط البلاد، في حين أكدت وسائل إعلام رسمية إيرانية تعليق الرحلات الجوية فوق عدة مدن في البلاد.قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم الجمعة إن دوي انفجارات سُمع قرب مطار مدينة أصفهان بوسط البلاد، وقاعدة هشتم شكاري الجوية في الجيش الإيراني.وأضافت الوكالة أن "سبب هذه الأصوات لا يزال غير معروف، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة للوقوف على التفاصيل الدقيقة للحادث".وأشارت إلى أنه تم تفعيل مضادات دفاعية بمحافظة أصفهان لإسقاط جسم يحتمل أنه مسيرة صغيرة.كما نقلت محطة إيه.بي.سي نيوز عن مسؤول أميركي القول إن صواريخ إسرائيلية أصابت موقعا في إيران.وبدورها نقلت سي إن إن عن موقع لتتبع الرحلات أنه تم تحويل العديد من الرحلات فوق المجال الجوي الإيراني في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.كما نقلت رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا داخل إيران، كما نقلت عن مصدر إيراني أنه تم تفعيل نظام الدفاع الجوي في محافظة أصفهان.وقال مسؤول أميركي إنهم على علم بالتقارير بشأن شن إسرائيل ضربة داخل إيران.وأعلنت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية عن تعليق الرحلات الجوية غرب وشمال غرب وجنوب غرب البلاد.وذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية أنه تم إلغاء الرحلات الجوية بمطار الخميني بطهران حتى العاشرة والنصف صباحا.وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية أنه تم تفعيل المضادات الدفاعية الجوية في أجواء عدد من محافظات البلاد.وقال المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية إن الدفاعات الجوية أسقطت عدة مسيرات صغيرة بنجاح.وأطلقت إيران مطلع الأسبوع مئات المسيرات والصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على ضربة يشتبه في أنها إسرائيلية استهدفت مجمع سفارة إيران في سوريا.وقالت الولايات المتحدة وإسرائيل إنه تم إسقاط معظم المسيرات والصواريخ قبل وصولها إلى إسرائيل.