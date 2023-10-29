ارتفاع حصيلة وفيات حادث السير المروع في مصر إلى 34

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كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية ، عن الحصيلة النهائية لحادث تصادم طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي، الذي وقع صباح أمس.وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن أعداد الوفيات ارتفعت إلى 34 حالة وفاة، و64 مصابا، الذين نقلوا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وخرج منهم 29 حالة لتحسن حالتهم الصحية، وما زال 11 حالة تحت الملاحظة وتلقي العلاج اللازم.ونوه بأن هناك 11 مصابا خرجوا بناء على طلبهم، هذا إلى جانب أربع حالات خرجت بعد تحسن حالاتهم الصحية، مضيفا بأنه نُقل 7 حالات إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وخرج منهم 4 حالات للتحسن، وما زال هناك مصابين يتلقى العلاج، وخروج حالة حسب طلبها، بالإضافة إلى علاج 6 حالات في موقع الحادث.ولفت إلى أن هناك عددا كبيرا من حالات الوفيات نتيجة الحريق، وما زالت إجراءات البحث الجنائي جارية، للتعرف على هوية وجثث الضحايا، منوها بأن الحريق تسبب في تفحم بعض حالات الوفيات.