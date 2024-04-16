الإمارات: إلغاء رحلات جوية وتمديد العمل عن بُعد بسبب الأمطار الغزيرة

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قرر مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الثلاثاء، تمديد العمل عن بعد ليوم غد الأربعاء، لجميع موظفي الحكومة على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمرّ بها الإمارات جراء الأمطار الغزيرة.وأعلنت مؤسسة مطارات دبي تعليق العمليات مؤقتاً في مطار دبي الدولي صباح اليوم، لكنها استؤنفت لاحقا، لافتة إلى إلغاء 9 رحلات مغادرة و8 رحلات قادمة هذا الصباح، وتحويل 3 رحلات إلى مطارات أخرى.ونبهت من وجود تراكمات للمياه على الطرق المؤدية إلى المطار، وأن التوقعات تشير إلى استمرار حالة الطقس غير المستقرة حتى صباح الغد.وعممت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة على جميع المؤذنين بالنداء بعد كل أذان: صلوا في بيوتكم، وذلك في المناطق المتأثرة بالأحوال الجوية في أوقات الصلاة لليوم وغد.وأعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم تأجيل جميع المباريات المحلية المقررة اليوم بسبب الأحوال الجوية، كما تقرر تمديد الدراسة عن بعد في المناطق المتأثرة بالأمطار وجريان السيول.وشهدت مناطق واسعة من الإمارات العربية المتحدة حالة من عدم الاستقرار الجوي رافقتها هطول أمطار غزيرة ورياح رعدية بلغت ذروتها في كل من دبي والعين متسببة بإعاقة حركة بعض الطرق وحدوث تجمعات للمياه في عدد من المناطق.--(بترا)