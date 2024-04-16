الأربعاء 17 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الإمارات: إلغاء رحلات جوية وتمديد العمل عن بُعد بسبب الأمطار الغزيرة

الأمطار الغزيرة في مطار دبي -(مواقع)
الأمطار الغزيرة في مطار دبي -(مواقع)
  قرر مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الثلاثاء، تمديد العمل عن بعد ليوم غد الأربعاء، لجميع موظفي الحكومة على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمرّ بها الإمارات جراء الأمطار الغزيرة.اضافة اعلان
وأعلنت مؤسسة مطارات دبي تعليق العمليات مؤقتاً في مطار دبي الدولي صباح اليوم، لكنها استؤنفت لاحقا، لافتة إلى إلغاء 9 رحلات مغادرة و8 رحلات قادمة هذا الصباح، وتحويل 3 رحلات إلى مطارات أخرى.
ونبهت من وجود تراكمات للمياه على الطرق المؤدية إلى المطار، وأن التوقعات تشير إلى استمرار حالة الطقس غير المستقرة حتى صباح الغد.
وعممت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة على جميع المؤذنين بالنداء بعد كل أذان: صلوا في بيوتكم، وذلك في المناطق المتأثرة بالأحوال الجوية في أوقات الصلاة لليوم وغد.
وأعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم تأجيل جميع المباريات المحلية المقررة اليوم بسبب الأحوال الجوية، كما تقرر تمديد الدراسة عن بعد في المناطق المتأثرة بالأمطار وجريان السيول.
وشهدت مناطق واسعة من الإمارات العربية المتحدة حالة من عدم الاستقرار الجوي رافقتها هطول أمطار غزيرة ورياح رعدية بلغت ذروتها في كل من دبي والعين متسببة بإعاقة حركة بعض الطرق وحدوث تجمعات للمياه في عدد من المناطق.
--(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
اطفال غزة-(وكالات)

اليونيسف: أجساد الأطفال الممزقة شهادة على وحشية الاحتلال

منذ2 ساعة
خيام في رفح تؤوي نحو مليون ونصف لاجئ فلسطيني فروا من عدوان الاحتلال في قطاع غزة-(وكالات)

إجراءات تشي باستعداد الاحتلال لشن العدوان على رفح

منذ2 ساعة
أرشيفية

سيناريوهات عديدة للرد الإسرائيلي على الضربة الإيرانية

منذ2 ساعة
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

إيران قدمت لنتنياهو فرصة ثانية على "طبق من ذهب"

منذ2 ساعة
بايدن وترامب

بايدن وترامب.. من استفاد انتخابيا ومن خسر بضربة إيران لكيان الاحتلال؟

منذ2 ساعة
السفن الأمريكية

وزير البحرية الأميركي: أنفقنا مليار دولار لإحباط الهجمات على سفننا

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

سماء الأردن

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

التصعيد الإسرائيلي الإيراني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الصراعات المجدولة في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم
ماهر أبو طير

تواقيت حرجة يواجهها الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

طائر الفينيق الفلسطيني لا يموت

حسني عايش |اليوم

نستبدل أسيادا بأسياد

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الأردن بحاجة لدعم دولي

سلامة الدرعاوي |اليوم

العفو

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
دمار هائل في حي الرمال في مدينة غزة بعد استهدافه بغارات جوية إسرائيلية، 10 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-2)

ترجمات | منذ3 ساعة
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات |15 نيسان 2024
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات |13 نيسان 2024
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الشحن في الأردن

الشحن في الأردن

الشعب والأخبار منذ24 ساعة

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر
 
 