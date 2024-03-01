الجمعة 01 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الإيرانيون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى

4_news_1709277610
المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي
توجه الناخبون في إيران، الجمعة، إلى مراكز الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشورى وهيئة دينية رئيسية.

وفتحت حوالي 59 ألف مركز اقتراع أبوابها صباح الجمعة في إيران أمام المشاركين في انتخابات مجلس الشورى.اضافة اعلان

ودعي أكثر من 61 مليون إيراني للادلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية.

وأشار التلفزيون الإيراني الرسمي إلى أن "عملية التصويت لانتخاب الدورة 12 لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة قد بدأت وفقًا لتوجيهات وزارة الداخلية".

وطبقا للتقاليد، افتتح المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي عمليات الاقتراع بالإداء بصوته بعيد الساعة 8:00 (4:30 ت غ).

ودعا الإيرانيين إلى "التصويت فور الإمكان"، بعدما دعا الأربعاء إلى مشاركة كثيفة في التصويت محذرا من أنه "إذا كانت الانتخابات ضعيفة فلن يستفيد أحد وسيتضرر الجميع".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
اليورانيوم

الوكالة الذرية: إيران تجاوزت مستوى اليورانيوم المرخص بـ27 ضعفاً

27 شباط 2024
العلم الإيراني

إيران تدين الهجمات البريطانية والأميركية على اليمن

24 شباط 2024
اقرأ أيضا
doc-33ze9hm-1707132558

معاريف: 50% من الإسرائيليين يرون غانتس الأنسب للحكومة

منذ 17 دقيقة
789956-116017368

تسريع التحول في نظم الأغذية الزراعية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

منذ 58 دقيقة
1220231432234642325469

أمريكا تحمي الاحتلال مجددا من إدانة بمجلس الأمن بعد "مجزرة الطحين"

منذ1 ساعة
FUNERAL-1704096820

صحيفة: الجيش الإسرائيلي يعيش بصدمة

منذ2 ساعة
طفل يبكي أمام جثامين شهداء في غزة

​4 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال منزلا مأهولا في مخيم البريج

منذ7 ساعة
بايدن

بايدن: تحدثت مع أمير قطر والرئيس المصري بشأن غزة

منذ8 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات |26 شباط 2024
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات |25 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

مجزرة دوار النابلسي

نويت منذ15 ساعة

نويت

محاضرة 28 شباط 2024

محاضرة

العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة 27 شباط 2024

حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة

المواطن الأردني 26 شباط 2024

حمزة حجاج- المواطن الأردني

انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن 25 شباط 2024

حمزة حجاج- انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن
 
 