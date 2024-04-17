الجيش الأميركي: اعترضنا مسيّرتين للحوثيين

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قالت القيادة الوسطى الأميركية إن قواتنا نجحت في التصدي لمسيرتين أطلقتا من مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن.وأضافت "لا أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بسفن أميركا أو التحالف أو السفن التجارية".