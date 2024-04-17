الأربعاء 17 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الجيش الأميركي: اعترضنا مسيّرتين للحوثيين

طائرة أميركية شاركت في العدوان على اليمن
طائرة أميركية شاركت في العدوان على اليمن
قالت القيادة الوسطى الأميركية إن قواتنا نجحت في التصدي لمسيرتين أطلقتا من مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن.
وأضافت "لا أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بسفن أميركا أو التحالف أو السفن التجارية".اضافة اعلان
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