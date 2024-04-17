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الأربعاء 17 نيسان 2024
3:15 ص
الجيش الأميركي: اعترضنا مسيّرتين للحوثيين
طائرة أميركية شاركت في العدوان على اليمن
قالت القيادة الوسطى الأميركية إن قواتنا نجحت في التصدي لمسيرتين أطلقتا من مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن.
وأضافت "لا أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بسفن أميركا أو التحالف أو السفن التجارية".
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