غارات إسرائيلية قرب مستشفى النصر والعيون بغزة

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أفادت وسائل إعلام بوقوع غارات إسرائيلية وقصف مدفعي قرب مستشفى النصر والعيون بمدينة غزة، تزامنا مع إطلاق قنابل مضيئة بسماء القطاع.يأتي ذلك وسط استمرار استهداف قوات الاحتلال لمستشفيات القطاع المحاصر خلال الساعات الماضية.-(وكالات)