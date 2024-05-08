مدير "سي آي إيه" يتوجه لـ"إسرائيل" للقاء نتنياهو

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قال مصدر مطلع لرويترز إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" وليام بيرنز سيسافر إلى إسرائيل -اليوم الأربعاء- لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين.