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الأربعاء 08 أيار 2024
2:00 ص
مدير "سي آي إيه" يتوجه لـ"إسرائيل" للقاء نتنياهو
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قال مصدر مطلع لرويترز إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" وليام بيرنز سيسافر إلى إسرائيل -اليوم الأربعاء- لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين.
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