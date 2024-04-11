الخميس 11 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو عن حرب غزة: نمر بأوقات صعبة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نستعد لسيناريوهات وتحديات من ميادين أخرى ومن يمس بنا سنضربه".

وأضاف نتنياهو: "نحن في خضم الحرب في غزة التي لا تزال مستمرة بكامل قوتها".اضافة اعلان

وتابع: "نمر بأوقات صعبة ونواصل جهودنا لإعادة المختطفين".

وأردف نتنياهو: "مستعدون للوفاء بالمتطلبات الأمنية لدولة إسرائيل دفاعا وهجوما".
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