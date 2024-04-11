الخميس 11 نيسان 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
العرب والعالم
الخميس 11 نيسان 2024
4:43 م
نتنياهو عن حرب غزة: نمر بأوقات صعبة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نستعد لسيناريوهات وتحديات من ميادين أخرى ومن يمس بنا سنضربه".
وأضاف نتنياهو: "نحن في خضم الحرب في غزة التي لا تزال مستمرة بكامل قوتها".
اضافة اعلان
وتابع: "نمر بأوقات صعبة ونواصل جهودنا لإعادة المختطفين".
وأردف نتنياهو: "مستعدون للوفاء بالمتطلبات الأمنية لدولة إسرائيل دفاعا وهجوما".
غزة
نتنياهو
Copy
ذات صلة
أميركا تجيز إرسال مزيد من القنابل والطائرات الحربية لإسرائيل
30 آذار 2024
مظاهرات عالمية تندد بحرب "إسرائيل" على غزة
25 آذار 2024
شهداء في قصف استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة
24 آذار 2024
نتنياهو: إيقاف "إسرائيل" الحرب الآن يعني أنها خسرت ولن أسمح بذلك
17 آذار 2024
اقرأ أيضا
غولان: عالقون في غزة دون أهداف حقيقية ونتنياهو أسوأ زعيم في تاريخنا
منذ 27 دقيقة
تنسيق أميركي إسرائيلي بشأن هجوم إيراني محتمل
منذ18 ساعة
جيش الاحتلال يعلن مسؤوليته عن اغتيال أبناء هنية
منذ21 ساعة
الحوثيون: نفذنا 4 هجمات على سفن بخليج عدن
منذ22 ساعة
غالانت: إسرائيل لم تحدد بعد موعدا لعملية رفح
09 نيسان 2024
نتنياهو: لن توقفنا أي قوة في العالم
09 نيسان 2024
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
الإمارات تدعم "صندوق أمالثيا" للاستجابة الإنسانية في غزة بـ 15 مليون دولار
عربي
|
منذ 25 دقيقة
غولان: عالقون في غزة دون أهداف حقيقية ونتنياهو أسوأ زعيم في تاريخنا
العرب والعالم
|
منذ 26 دقيقة
حركة سياحية نشطة في موقع جرش الأثري
جرش
|
منذ 43 دقيقة
نتنياهو عن حرب غزة: نمر بأوقات صعبة
العرب والعالم
|
منذ1 ساعة
بلدية غزة تحذر من انتشار الأمراض الخطيرة
عربي
|
منذ2 ساعة
عينات بذرية و4 آلاف معشبية "تاريخية" في بنك البذور الوطني
آخر الأخبار
|
منذ2 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
مطالبات قضائية بإيقاف عرض بقية حلقات مسلسل نعمة الافوكاتو
فنون
|
21 آذار 2024
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
عبير عيسى توضح لـ"الغد" سبب قصة شعرها اللافتة (صور)
فنون
|
13 أيلول 2023
افكار و مواقف
ترجمات
هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر
ترجمات
|
08 نيسان 2024
لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟
ترجمات
|
06 نيسان 2024
بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟
ترجمات
|
06 نيسان 2024
من أوكرانيا إلى إسرائيل: طغيان التوقعات ومآلاتها
ترجمات
|
05 نيسان 2024
يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية
ترجمات
|
04 نيسان 2024
الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي
ترجمات
|
04 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
السوبر ماركت
هدر
07 نيسان 2024
عزيمة
05 نيسان 2024
بس
04 نيسان 2024
إسطنبول !
03 نيسان 2024
ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة
03 نيسان 2024