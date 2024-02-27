الأردن يرسل طائرتين من المواد الصحية إلى غزة

أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UNWOMEN) طائرتين من المواد الصحية إلى قطاع غزة.



وجرى إرسال الطائرتين بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ليتم إدخال حمولتيها من خلال معبر رفح بجمهورية مصر العربية.



وحملت الطائرتان على متنهما ما يزيد على الأربعين طنًا من الطرود الصحية ليصار إلى توزيعها على النساء في قطاع غزة.



وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن الهيئة تتعاون مع مختلف الهيئات الأممية كل حسب اختصاصه لتأمين كافة الشرائح وخدمة أهلنا في غزة.



ووصل عدد الطائرات المرسلة ضمن الجسر الجوي الى أهلنا في غزة إلى 60 طائرة من ضمنها 15 عملية إنزال جوي، بالإضافة إلى الجسر البري الذي تم إرسال 380 شاحنة من خلاله.



وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "إي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo.

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