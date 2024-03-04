الأوقاف: توزيع 500 قسيمة شرائية للأسر الفقيرة والمحتاجة

اضافة اعلان

وقال الخلايلة، "إننا هنا في قضاء الأزرق بين أهلنا وإخواننا بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي وجه بالنزول إلى الميدان والاستماع لملاحظات المواطنين والعمل على تلبيتها".وأضاف أن وزارة الأوقاف دأبت على الالتقاء بالمواطنين من خلال إقامة الملتقيات والاستماع لمطالبهم والعمل على تنفيذها، مشيرا إلى أن كوكبة من علماء الأردن من أئمة ووعاظ وخطباء يلتقون في هذا الملتقى الوعظي ويتبادلون العلم والمعرفة ويتفاعلون مع المجتمع المحلي من خلال عقد المحاضرات والندوات العلمية على مدار أيام.وبين أن الوزارة أنهت الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال إعداد برامج وعظية وخيرية سيعلن عنها خلال اليومين المقبلين.وأعلن وزير الأوقاف عن توزيع 500 قسيمة شرائية للأسر الفقيرة والمحتاجة، ومساعدات مالية لـ50 يتيما ولـ50 طالب علم بواقع 100 دينار لكل منهم، وتوزيع 300 طرد غذائي للأسر الفقيرة، لافتا إلى وجود 15 أسرة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة في قضاء الأزرق.كما افتتح الخلايلة اليوم الطبي المجاني الذي نظمه مستشفى المقاصد الخيرية بمنطقة الأزرق، وشمل اختصاصات طبية مختلفة استفاد منها 1200 مراجع من سكان المنطقة.وحضر الافتتاح، مدير قضاء الأزرق سامي الخلايلة، والمحافظ الأسبق صالح الشوشان، ورئيس مركز أمن بادية الأزرق، ورئيس مركز دفاع مدني قضاء الأزرق، ونائب رئيس بلدية الأزرق فيصل بلعوس، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه/ مدير الوعظ والإرشاد الدكتور إسماعيل الخطبا، ومدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة، وعدد من وجهاء وأهالي القضاء. (بترا)