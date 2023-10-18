"الصحفيين الأردنيين" تدعو لوقفات تضامنية مع غزة أمام المؤسسات الإعلامية الأحد المقبل

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قرر مجلس نقابة الصحفيين دعوة الزميلات والزملاء إلى تنفيذ وقفات تضامنية مع أهلنا في قطاع غزة أمام مؤسساتهم الصحفية والإعلامية يوم الأحد الساعة الثانية عشرة ظهرا، وذلك ضمن سلسلة فعاليات مجدولة قرر المجلس تنفيذها.وحث مجلس النقابة في جلسة عقدها مساء اليوم برئاسة نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة الزميلات والزملاء الصحفيين والإعلاميين والكوادر الإدارية والفنية في المؤسسات الصحفية والإعلامية على المشاركة في الوقفات التي ستنفذ بالتزامن.كما قرر المجلس تنسيق الدعوة لوقفات تضامنية أمام مقر النقابة الرئيسي وأمام فرعي الشمال والجنوب، وسيتم تحديد يوم وساعة تنفيذ هذه الوقفات المتزامنة لاحقا.وسوف تعقد في مسرح النقابة سلسلة من الندوات التفاعلية السياسية والاقتصادية والإعلامية والقانونية (القانون الدولي) والثقافية تركز على الاحتلال وجرائمه وتداعيات ومآلات ما يجري فلسطينيا وإقليميا ودوليا.وجدد مجلس النقابة في جلسته إدانة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة والتواطؤ الدولي مع الاحتلال وصمته على جرائمه.