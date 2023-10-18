الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الصحفيين الأردنيين" تدعو لوقفات تضامنية مع غزة أمام المؤسسات الإعلامية الأحد المقبل

نقابة الصحفيين الأردنيين - (أرشيفية)
نقابة الصحفيين الأردنيين - (أرشيفية)
قرر مجلس نقابة الصحفيين دعوة الزميلات والزملاء إلى تنفيذ وقفات تضامنية مع أهلنا في قطاع غزة أمام مؤسساتهم الصحفية والإعلامية يوم الأحد الساعة الثانية عشرة ظهرا، وذلك ضمن سلسلة فعاليات مجدولة قرر المجلس تنفيذها.اضافة اعلان

وحث مجلس النقابة في جلسة عقدها مساء اليوم برئاسة نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة الزميلات والزملاء الصحفيين والإعلاميين والكوادر الإدارية والفنية في المؤسسات الصحفية والإعلامية على المشاركة في الوقفات التي ستنفذ بالتزامن.

كما قرر المجلس تنسيق الدعوة لوقفات تضامنية أمام مقر النقابة الرئيسي وأمام فرعي الشمال والجنوب، وسيتم تحديد يوم وساعة تنفيذ هذه الوقفات المتزامنة لاحقا.

وسوف تعقد في مسرح النقابة سلسلة من الندوات التفاعلية السياسية والاقتصادية والإعلامية والقانونية (القانون الدولي) والثقافية تركز على الاحتلال وجرائمه وتداعيات ومآلات ما يجري فلسطينيا وإقليميا ودوليا.

وجدد مجلس النقابة في جلسته إدانة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة والتواطؤ الدولي مع الاحتلال وصمته على جرائمه.
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