صدور نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية

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صدر في الجريدة الرسمية، الخميس، نظام صندوق دعم الطَّالب في الجامعات الرسميَّة لسنة 2023.ويأتي نظام صندوق الطالب الجامعي وفقا لغايات تحديد الأحكام الخاصَّة بإدارة صندوق دعم الطَّالب المُنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والنصّ على أوجه الإنفاق منه، وجميع الشُّؤون المتعلِّقة به، وتحديد الأحكام المتعلِّقة بالاستفادة من المنح والقروض المخصَّصة لهذه الغاية.كما يهدف النِّظام إلى تحديد حالات إعفاء المستفيدين أو كفلائهم، حسب مقتضى الحال، من المبالغ المترتِّبة عليه، ومنح لجنة إدارة الصَّندوق صلاحيَّة إعادة النَّظر في هذه الإعفاءات حال ثبوت انتفاء أسبابها.يهدف إلى تقديم المنح الكاملة والجزئية والقروض للطلاب وفقا لأحكام هذا النظام لتغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة وفق الخطة الدراسية المقررة للتخصص الملتحق به الطالب.وتتكون الموارد المالية للصندوق (المبلغ السنوي الذي تخصصه الحكومة للصندوق، والهبات والتبرعات التي ترد للصندوق شريطة أخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني، المبالغ المسددة من تحصيل القروض، وعوائد استثمار أموال الصندوق وفقا لأسس الاستثمار.ويكون للصندوق حساب خاص في موازنة الوزارة يتم تنظيمه والإنفاق منه وفقا للأصول المقررة في النظام المالي والتعليمات الصادرة بمقتضاه.كما تودع أموال الصندوق في حساب مستقل لدى البنك المركزي الأردني.