 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طقس دافئ اليوم ولطيف حتى الأحد

عمان
عمان

يكون الطقس اليوم الخميس، دافئًا في أغلب المناطق، وحارا نسبياً إلى حار في البادية و الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق، وحارا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار، خصوصا في مناطق البادية.

ويبقى الطقس يوم السبت لطيفا في أغلب المناطق، وحارا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


ويكون الطقس الأحد، لطيفا في أغلب المناطق، وحارا نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 14 وفي مرتفعات الشراة 28 - 13, وفي مناطق البادية 36 - 17 وفي مناطق السهول 32 - 18، وفي الأغوار الشمالية 40 - 20, وفي الأغوار الجنوبية 42 - 23، وفي البحر الميت 41 - 22، وفي خليج العقبة 42 - 24 درجة مئوية.- (بترا)

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